Operário-PR atropela Santa Cruz e volta à Série B

INCIDENCIAS : JOGO DE VOLTA DAS QUARTAS DE FINAL DA SÉRIE C DO CAMPEONATO BRASILEIRO, DISPUTADO NO ESTÁDIO GERMANO KRUEGER

No último domingo (26), o primeiro time promovido para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2019 foi definido. No jogo de volta das quartas de final da Série C, o Operário-PR recebeu o Santa Cruz e venceu por 3 a 0, conseguindo assim reverter a vantagem que o adversário tinha conquistado no primeiro jogo. O placar elástico do Fantasma foi marcado por Alisson, Schumacher e Dione.

O retorno do Fantasma para a Série B

O Operário sofreu muito nos últimos anos, ficando fora até da Série D em alguns momentos. Mas isso agora foi superado e o time está de volta à segunda divisão do futebol nacional. Para isso, ele contou com a força de sua torcida, que lotou o Estádio Germano Krueger, com pouco mais de sete mil pessoas.

Desde o primeiro minuto, o time da casa sabia que tinha de vencer por mais de um gol de diferença para r diretamente para as semifinais da Série C. Por conta disso, a pressão veio desde o começo. Tal pressão surtiu efeito aos 21 minutos do primeiro tempo, quando Alisson abriu o placar, após acertar um belo chute de fora da área, que foi quase defendido por Ricardo.

Alisson comemorando seu gol (Foto:José Tramontin/OFEC)

No segundo tempo, com o placar agregado empatado, o Operário foi pra cima e conseguiu mais dois gols, e a classificação. Schumacher ampliou a vantagem após receber uma bola alta dentro da área e acertar um bonito sem pulo. Dione fechou o placar se atirando na bola após um cruzamento rasteiro.

Após o jogo, o técnico Gerson Gusmão, ao portal 'Banda B', deu entrevista e se disse deslumbrado com a conquista do acesso para a Série B. "Ainda estamos digerindo isso. Era um sonho nosso, dessa direção que trabalhou muito e dessa torcida maravilhosa. Sofremos muito para chegar até aqui, com a possibilidade do acesso. O trabalho não foi fácil, mas teve muita competência de todos", contou.

O técnico também avaliou a partida de sua equipe, comentando sobre a proposta de jogo que teve contra o Santa Cruz. "O técnico sempre está preocupado e atento. Como falei antes, a nossa proposta era neutralizar o contra-ataque deles e isso foi muito bem feito. Nos privamos de ter uma passagem de laterais, apesar do segundo gol ter sido cruzamento do Léo. Foi um jogo difícil, que sabíamos que não podia errar. O resultado final foi fantástico e justo acima de tudo, pelo que jogamos desde o primeiro minuto", analisou.

Apesar da empolgação, ele pregou pés no chão na tentativa de ir buscar o título da Série C. “Mais dois jogos difíceis, mas com sentimento de ter conquistado algo muito grande para o clube. Sempre queremos ganhar. A torcida agora quer o título, temos que trabalhar forte para isso", destacou.

Com o acesso garantido, o Operário-PR vai em busca do título e enfrenta nas semifinais o Bragantino, que eliminou o Náutico nas quartas de final.