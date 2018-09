Eduardo Baptista mistura "treinamento e conversa" para encerrar má fase no Sport

Até aqui, a Série A não está sendo fácil para o Sport. No quarto ano consecutivo do clube na primeira divisão nacional, os rubro-negros até largaram bem, chegando a ocupar a 2ª colocação na 10ª rodada, atrás apenas do Flamengo. Ninguém imaginava que o baque ia ser tão grande.

Onze partidas depois, os rubro-negros já ocupam a zona de rebaixamento. Dos 33 pontos disputados no período, conquistaram apenas dois. Dentre os motivos apontados para a baixa produtividade do Leão no período, está a crise técnica. Mas, para o técnico Eduardo Baptista, é mais complexo que isso. E, na esperança de reverter o cenário, o treinador já vê uma saída: treinamento e conversa.

"As situações ocorrem, estão ali desenhadas, montadas e discutidas. E, de repente, há uma titubeada. A partir disso, a gente deixa de fazer o que foi definido. Deixa de jogar o nosso jogo. Então, temos de ter essa mistura de treinamento e conversa. Não se pode errar e não tentar de novo", disse.

O próximo adversário do Sport é o Paraná. O confronto acontece no próximo domingo (2), às 16h, na Ilha do Retiro, e é válido pela 22ª rodada do Brasileirão.