Embalado, Oeste encara desesperado São Bento para encostar no G-4 da Série B

Vivendo em situações diferentes, o Oeste recebe o São Bento, nesta terça-feira (28), às 20h30, na Arena Barueri, pela 24° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em décimo primeiro, com 33 pontos, com três vitórias e um empate, nos últimos quatro jogos, o Rubrão busca uma vitória para se aproximar do G4. Já o Azulão, que não vence há cinco jogos, está em décimo oitavo, com 25 pontos, busca uma vitória para sair da zona de rebaixamento.

Oeste busca manter a boa fase

O Oeste vem de uma importante vitória por 2 a 0, sobre o Coritiba, no Couto Pereira, na última sexta-feira (24). Agora apenas quatro pontos separa o Oeste do G4. Uma vitória só confirmaria à boa campanha da equipe que busca o acesso à Série A. O Rubro- Negro ainda torce por um tropeço de seus adversários diretos: Ponte Preta, Figueirense, Guarani, Atlético- GO e Avai.

O técnico Roberto Cavalo ainda não indicou qual será o time a entrar em campo nesta terça-feira, mas a equipe não deve ser diferente da que venceu o Coxa. O treinador planeja contar com seus principais destaques para o duelo.

São Bento segue em busca de uma vitória para deixar o z4

Se por um lado o Oeste vive em ótima fase, o São Bento não pode dizer o mesmo. O time comandado por Marquinhos Santos não vive um bom momento, e vem de derrota, em casa, para o Avai por 1 a 0, no último sábado (25) e amarga à 18° posição na tabela.

O Azulão vai para a Arena Barueri em busca de reabilitação no campeonato e também da sua primeira vitória fora de casa.

O técnico Marquinhos Santos não deu pistas de qual time vai começar jogando, mas já sabe que não poderá contar com Diogo Oliveira, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, Tony, volta de suspensão e disputa vaga com Samuel Santos.

O recém contratado, Danilo Bala, deve fazer sua estreia no lugar de Ronaldo.

História do confronto

As equipes já se enfrentaram 11 vezes. O São Bento leva uma pequena vantagem no confronto com quatro vitórias, contra três do Oeste e três empates.

No primeiro turno da Série B, o Bentão bateu a equipe rubro-negra por 1 a 0,no dia 12 de maio, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. O gol foi marcado por Diogo Oliveira.