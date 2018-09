Cuiabá segura empate contra Atlético-AC e sobe à Série B pela primeira vez em sua história

O estado de Mato Grosso terá novo representante entre os 40 times que jogam as duas principais divisões do futebol brasileiro. Depois do Luverdense (rebaixado ano passado), agora será a vez Cuiabá, time da capital que foi fundado em 2001 e já mostrava grande ambição há no mínimo cinco anos. O time, conhecido regionalmente como "Dourado" superou o Atlético Acreano numa eliminatória de 180 minutos e garantiu vaga para Série B do Campeonato Brasileiro de 2019.

Terceiro lugar do grupo B, o Cuiabá tinha pela frente o Atlético Acreano, sensação e vice-líder do grupo A. Sabendo da desvantagem de ter que disputar o jogo da volta fora de casa, os mato-grossenses fizeram da primeira partida sua grande porta de entrada para a Serie B: vencendo os acreanos por 2 a 0. Na volta, que aconteceu nesta segunda-feira (27), o Dourado aproveitou-se dos espaços que teve e jogou água fria na pressão dos mandantes marcando dois gols em contra-ataques fatais. No final, o Atlético até chegou a empatar, mas já tarde demais para evitar o acesso do rival.

Projeto ambicioso enfim resultou em acesso

Por ser um time desconhecido, é normal tratar como surpresa ou aleatoriedade que o Cuiabá figure na lista dos clubes que jogam a Serie B. Mas, para quem acompanha futebol de uma forma pouco mais profunda, não é tão surpreendente que o time tenha subido. Com apenas 17 anos de história, o clube que possui o mesmo nome da cidade em que está situado vêm, há bom tempo, em uma alta crescente.

Como maior destaque, os oito estaduais ganhos em tão curto prazo. E claro, a conquista da Copa Verde, em 2015, numa final incrível frente ao tradicional Remo. Depois de ser goleado no jogo de ida em Belém, o Dourado respondeu com acachapantes 5x1. Parte importante dessa progressão, também está no acesso da Serie D para C em 2011. Sendo daí por diante o grande sonho e altos investimentos do time para conseguir lugar em uma competição de tanta visibilidade como é o caso da Serie B.

Receita em medalhões quase cai por terrar mas no final teve sucesso

Se comemora o acesso esse ano, um ano atrás o Cuiabá comemorou a permanência na Serie C. No limite do limite, a equipe só ficou três pontos na frente da zona do rebaixamento. Algo que contrastava o forte investimento feito na época. Em um elenco que tinha Dakson, ex-Vasco, Betinho, ex-Palmeiras, Elias, ex-Botafogo, entre outros tarimbados no cenário nacional por equipes que jogam, sobretudo, a Serie B.

Esse ano a receita seguiu a mesma. Apostar em nomes conhecidos, mas visando maior cuidado para com o compromisso destes atletas para com o Cuiabá e o seu projeto. O êxito tão esperado e agora comemorado foi feito através de um elenco de grande imponência proporcional ao nível de uma Serie C. De maior fama para citar especificamente, há nomes como os volantes Marino, ex-Sport, Atlético Goianiense, Náutico, e Marcos Paulo, ex-Avaí, Goiás, Paraná. Além do rodado meia Eduardo Ramos, que entre tantos clubes, foi vice-campeão da Copa do Brasil e Campeão da Serie B pelo Corinthians.

Com o passo dado, a ideia é de que em 2019 o Cuiabá se mostre ainda mais forte economicamente, e com isso, naturalmente, no mercado. Sonhando dessa vez com um acesso histórico para a Primeira Divisão.