Atlético-PR conversa com Rui Costa para assumir diretoria de futebol

Esta semana deve ser de novidades na diretoria do Furacão. Rui Costa, que foi o responsável por reestruturar a Chapecoense após o acidente de 2016, será anunciado até o fim da semana como novo Diretor de Futebol do Atlético-PR. As negociações estão avançadas e Rui deve assumir a vaga que estava vazia após a saída de Paulo Autuori. A vaga deixada por Autuori foi então assumida pelo também ex-técnico Fernando Diniz, que cumpria duas funções. Após a saída de Diniz, o clube foi ao mercado em busca de uma reposição para o cargo.



Rui Costa trabalhou no Grêmio entre as temporada de 2012 até 2016, mas deixou o clube por decisão do Presidente Romildo Bolzan Júnior, após a eliminação para o Rosario Central na Libertadores. Em 2017 teve papel fundamental na reestruturação da Chapecoense após a tragédia de 2016 na Colômbia. Foi demitido junto do técnico Gilson Kleina neste ano. Rui tem um histórico de ficar por muitos anos nos clubes por onde passa e parece ser uma boa aposta para o cargo.