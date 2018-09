Carli vê Botafogo evoluindo com Zé Ricardo e projeta sequência no Brasileirão

Na manhã desta terça-feira (28), o xerife da defesa alvinegra, Joel Carli, deu entrevista coletiva no estádio Nilton Santos. Extrovertido, o zagueiro comentou sobre o alívio após voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. De acordo com ele, é preciso estabelecer metas para que o time possa ir se desenvolvendo ao longo da competição.

"Estava preocupado por não conseguir as vitórias, mas havia a tranquilidade de que os jogos eram bons. Quando você está bem, sente que as vitórias vão chegar".

"Primeiro levar tranquilidade ao nosso torcedor, à nossa diretoria e ao nosso vestiário. Você não pode pensar em ser campeão quando está a 20 pontos dos candidatos. Temos que ir jogo a jogo e pensar em objetivos a curto prazo".

Após uma sequência dura de jogos, o Botafogo vem tendo uma semana de preparação para a partida contra o Grêmio, no próximo sábado (01). Carli avaliou a importância desse tempo para trabalhar visando uma boa sequência no Brasileirão.

"O grupo está todo junto trabalhando. Viemos de uma sequência de quatro jogos em 10 dias, o que não permite o grupo trabalhar todo junto. É bom para o treinador".

Para o duelo contra o tricolor gaúcho, o argentino não terá seu parceiro de zaga, Igor Rabello, ao seu lado. Perguntado sobre qual zagueiro se adaptaria melhor na vaga do titular, o capitão frisou que seus companheiros sempre tentam alternar e jogar em ambos os lados, mas que a decisão é do treinador, Zé Ricardo.

"O que Zé Ricardo decidir. Eu acho que os zagueiros têm uma preferência de jogar pela direita ou esquerda, mas aqui trabalhando muito invertendo as posições para que o que entrar se adapte ao companheiro".

Por fim, Carli falou sobre uma possível convocação para a seleção argentina. Ele enalteceu Kannemann, defensor gremista, que teve seu nome incluído na última lista da Albiceleste.

"Fiquei muito feliz com a convocação do Kanemman. Mostrou em campo ser um cara espetacular e gosto muito dele como jogador. Tem duas Libertadores e está mostrando um nível muito alto. Merece muito. Se vai ter vaga para Carli na Seleção, eu não sei. Eu estou muito feliz no Botafogo. E, se chegar (a convocação), vou ficar muito feliz".