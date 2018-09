Com histórico favorável, Cruzeiro faz 50ª partida diante do Flamengo no Mineirão

Cruzeiro encara o Flamengo nesta quarta-feira (29), pela partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, no Mineirão. No primeiro duelo, a Raposa venceu por 2 a 0 em pleno Maracanã, com gols marcados por De Arrascaeta e Thiago Neves. Por isso, pode perder até por um gol de diferença que, mesmo assim, passa adiante.

Em 93º confrontos na história - apenas a segunda pelo torneio continental -, a equipe estrelada possui vantagem sobre o Rubro-Negro, com 35 vitórias, 32 derrotas e 26 empates.

Porém, na quinquagésima partida em Minas Gerais a superioridade é se torna maior: 23 vitória, 15 empates e 11 derrotas. Marcou 76 gols e sofreu 49.

Na capital aconteceram 42 partidas, com 20 triunfos celestes, 13 empates e nove derrotas. A artilharia da Raposa marcou 68 gols, o dobro do Rubro-Negro. No Gigante da Pampula, Cruzeiro e Flamengo se enfrentaram 33 vezes, com 15 triunfos cinco estrelas, 11 empates e sete vitórias do Flamengo. O Maior de Minas fez 44 gols e levou 27.

O último encontro entre as equipes no Mineirão, deixou um sabor amargo para os flamenguistas, no qual, o Cruzeiro se consagrou pentacampeonato da Copa do Brasil .

Estatísticas:

TOTAL DE JOGOS: 92

Vitórias do Cruzeiro: 35

Vitórias do Flamengo: 32

Empates: 26

Gols do Cruzeiro: 117

Gols do Flamengo: 120

EM MINAS GERAIS: 49

Vitórias do Cruzeiro: 23

Vitórias do Flamengo: 11

Empates: 15

Gols do Cruzeiro: 76

Gols do Flamengo: 49

EM BELO HORIZONTE: 42

Vitórias do Cruzeiro: 20

Vitórias do Flamengo: 9

Empates: 13

Gols do Cruzeiro: 68

Gols do Flamengo: 44

NO MINEIRÃO: 33

Vitórias do Cruzeiro: 15

Vitórias do Flamengo: 7

Empates: 11

Gols do Cruzeiro: 44

Gols do Flamengo: 27

Maiores artilheiros do confronto pelo Cruzeiro:

Tostão: 4 gols

Dirceu Lopes, Fábio Júnior, Fred, Marcelo Ramos e Zé Carlos: 3 gols

Borges, Cris, De Arrascaeta, Elmo, Everton Ribeiro, Guilherme (2007 e 2008), Heyder, Ismael, Natal, Niginho, Ninão, Palhinha (1996), Ramires, Ricardo Goulart, Roberto Batata, Roni e Thiago Ribeiro: 2 gols.