João Carlos recebe proposta de clube português e pode deixar o Fluminense

O centroavante João Carlos está muito próximo de deixar o Fluminense. O jogador recebeu proposta do Portimonense, da primeira divisão de Portugal, e deve ser emprestado pelo período de um ano. Desde a chegada do técnico Marcelo Oliveira o centroavante não foi utilizado em nenhuma partida. Sua última partida foi no dia 10 de junho.

João Carlos pertence ao Sampaio Corrêa-RJ e chegou ao Fluminense em abril, após se destacar pela Cabofriense, com quatro gols marcados no Campeonato Carioca. O contrato com o Fluminense era de empréstimo e válido até o fim de 2019.

Durante os quatro meses que esteve no Fluminense, disputou apenas seis jogos, das quais foi titular em duas, contra Paraná e Flamengo. Nas duas partidas substituiu Pedro, que estava lesionado. Não marcou nenhum gol com a camisa do Fluminense.

Nos últimos meses, o Tricolor contratou os atacantes Bryan Cabezas, Everaldo, Junior Dutra, Luciano e, mais recentemente, Kayke.