Médico do Fluminense não descarta cirurgia para Pedro: "Existe pequena possibilidade"

Pedro sofreu um estiramento no ligamento do joelho esquerdo, na partida contra o Cruzeiro, no Mineirão, no último sábado (25). Com a lesão, o jogador foi cortado da lista de Tite para os amistosos da Seleção Brasileira.

Douglas Santos, coordenador médico do Fluminense, concedeu entrevista coletiva na tarde desta terça-feira (28). Segundo ele, Pedro voltará a realizar um exame daqui a 15 dias para confirmar a gravidade da lesão.

“Vamos esperar que em três semanas ele volte aos treinos, mas ainda precisamos esperar 15 dias para a regressão do edema, quando poderemos fazer um novo exame para constatar se o tratamento vai continuar sendo conservador ou não”, afirmou.

Ele ainda afirmou que uma cirurgia não está descartada pelo departamento médico do Tricolor. “A gente espera que ele não precise de cirurgia, mas sim, ainda existe essa pequena possibilidade. Vamos refazer os exames quando não tiver mais o edema, para constatar”, disse.

Outros pontos da entrevista:

Tratamento Pedro

“Pedro fez uma entorse no joelho. Fizemos uma ressonância, que ficou constatado um estiramento de alguns ligamentos do joelho. O tratamento começou no mesmo dia”, finalizou.

Situação dos machucados

"Airton está liberado. Luciano está na transição, começando a trabalhar com bola. Está no início de trabalho. Everaldo hoje vai treinar normal. Deve estar liberado para o jogo do fim de semana. Calanzans está treinando bom bola e volta em breve"