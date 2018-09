Titular no Fluminense, Dodi agradece treinador: "Marcelo me deu muita confiança"

Contratado junto ao Criciúma ainda quando o Fluminense estava sob o comando de Abel Braga, Dodi ganhou a posição de titular somente com Marcelo Oliveira. O volante concedeu entrevista coletiva, na tarde desta terça-feira (28), no CTPA.

Dodi afirmou que recebeu muita confiança de Marcelo, e que vem trabalhando para apresentar um bom futebol. “O professor Marcelo me deu muita confiança. Pediu para eu repetir o que estava fazendo nos treinos. Tenho trabalhado muito para fazer o meu melhor em campo”, disse.

Com a semana cheia para treinamentos, o jogador comentou sobre o próximo adversário: o São Paulo. O Tricolor viaja, na próxima sexta-feira para enfrentar a equipe paulista.

“O São Paulo vai ser um adversário muito difícil, ainda mais com casa cheia. Estamos trabalhando junto com o professor para conseguir sair de lá com um bom resultado”, afirmou.

Outros pontos da entrevista:

Adaptação no Flu

“Estou muito feliz de estar no Fluminense. Estou realizando um sonho que é jogar em um time grande. Trabalhando ao máximo dentro de campo, me cobrando muito, para tentar entrar na história do clube”.

Ausência de Pedro

“Todo mundo sabe que o Pedro tem muita qualidade, é muito respeitado. Todo mundo olha diferente para ele. Mas tenho certeza que quem entrar vai tentar dar o seu melhor para ajudar o Fluminense da melhor maneira possível”

"Pedro é um grande jogador. A ausência dele vai fazer falta. Estava vivendo um grande momento. Mas tenho certeza de que quem entrar vai fazer a sua parte”.