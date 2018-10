Resultado Santos 0 x 0 Independiente na Copa Libertadores 2018

Grande parte da torcida santista deixando o Pacaembu no momento

O resultado de 0 a 0 elimina o Santos e coloca o Independiente nas quartas de final da Libertadores 2018

Jogadores santistas seguem para o vestiário e muitos aplaudem a torcida ao descer o túnel

Muitos torcedores santistas são detidos pela polícia, enquanto outros atiram cadeiras no gramado. Toda essa confusão deve trazer punições para a equipe brasileira

Jogadores santistas seguem no gramado e cumprimentam a torcida alvinegra

FIM DE JOGO! A partida foi interrompida aos 36 minutos e o árbitro sai de decreta o final da partida, alegando falta de segurança no Pacaembu.

41'/2ºT Na tarde de hoje, a diretoria santista afirmou que, caso vencesse a partida, entraria com recurso em busca da classificação

40'/2ºT Clima muito tenso no Pacaembu. Jogo segue parado e parte da torcida santista começa a deixar o estádio

38'/2ºT Os policiais são acionados e confrontam com a torcida santista. Jogadores do Independiente pedem para sair de campo

37'/2ºT Bombas estouram no Pacaembu e o jogo está parado. Sem a punição decretada pela Conmebol, esse empate sem gols levaria a decisão para os pênaltis

33'/2ºT MAIS UM! Victor Ferraz erra cruzamento e o Santos desperdiça mais um ataque tentando a jogada aérea

31'/2ºT Sanchéz recebe atendimento e está de volta ao gramado

30'/2ºT Carlos Sanchéz caído em campo, com muitas dores na região torácica. O Santos já gastou suas três alterações

28'/2ºT INCRÍVEL! Pablo Hernández manda uma bomba, que explode no travessão e quica na cara do gol. Se o Santos não resolve no ataque, o Independiente leva perigo nas poucas chances que tem

Substituição no Santos

Sai: Alison

Entra: Jean Mota

25'/2ºT Santos segue insistindo no chuveirinho e não leva nenhum perigo ao gol de Caraña. Ninguém tenta chute de longa distância e a defesa argentina impede que a equipe brasileira invada a área

23'/2ºT TIIIIIRA! Falta batida e Vanderlei espalma. A equipe argentina tem o escanteio

23'/2ºT FALTA! Mais uma falta e mais tempo perdido de jogo. O Independiente ganha outra chance na bola parada

22'/2ºT Santos começou melhor no segundo tempo, mas perdeu completamente o poder ofensivo. O time precisa fazer três gols em menos de 30 minutos para forçar as penalidades

18'/2ºT PERIGO! Francisco Silva manda uma bomba de fora da área e Vanderlei, por pouco, coloca para escanteio. Outra grande defesa da muralha santista

16'/2ºT Muitas faltas também no segundo tempo, o que compromete muito o jogo santista. A bola não rola

Substituição no Independiente

Sai: Bustos

Entra: Nicolás Domingo

13'/2ºT Cartão amarelo para Alison, por falta em Gigliotti

13'/2ºT Meza cobra direto na área e a bola fica com Vanderlei

12'/2ºT Cartão amarelo para Gustavo Henrique, por falta em Meza

11'/2ºT Bola na área, Gustavo Henrique sobe e, de raspão, manda para fora

Substituição no Independiente

Sai: Silvio Romero

Entra: Brian Romero

9'/2ºT Cartão amarelo para Brítez, por colocar a mão na bola

6'/2ºT UUUUUUUH! Victor Ferraz faz lançamento para Gabigol, que tenta colocar a bola na rede e é bloqueado por Caraña

Lucas Veríssimo sentiu o posterior da coxa

Substituição no Santos

Sai: Lucas Veríssimo

Entra: Robson Bambu

2'/2ºT Bruno Henrique não fez um bom primeiro tempo e dá lugar a Bryan Ruíz, que entra para melhorar o setor de criação do Santos

0'/2ºT BOLA ROLANDO para os 45 minutos finais de jogo no Pacaembu

Substituição no Santos

Sai: Bruno Henrique

Entra: Bryan Ruíz

Na semifinal do Brasileirão de 1995, o Santos precisava vencer o Fluminense por três gols de diferença e saiu do Pacaembu com o triunfo de 5 a 2 e a classificação para a decisão

O técnico Cuca já estava na entrada do túnel e voltou para o campo. A equipe repete a postura do time de 95 e a torcida do Peixe vai à loucura

Muitos torcedores santistas postaram nas redes sociais pedindo para que o time não descesse no intervalo e parece que Gabigol viu as publicações. O camisa 10 santista aponta para o gramado após o apito final

47'/1ºT Fim do primeiro tempo no Pacaembu

46'/1ºT Torcida santista vibra muito com a defesa de Vanderlei. O feito do goleiro pode ser o gás que faltava à equipe alvinegra na busca pela classificação

46'/1ºT Tem jogo até 47'

45'/1ºT VANDERLEEEEEEEEEEEEEEI! O goleiro santista se agiganta e defende a cobrança de Meza

44'/1ºT Meza se prepara para a cobrança

43'/1ºT PÊNALTI! Vanderlei derruba Hernández na área e o juiz aponta para a marca da penalidade

39'/1ºT Cartão amarelo para Derlis González por reclamação

38'/1ºT Santos coloca a bola no chão e faz bela jogada. Carlos Sanchéz encontra Gabigol, que avança na área, finaliza e consegue escanteio

36'/1ºT Reservas do Santos no aquecimento, enquanto Jean Mota e Bryan Ruíz voltam para o vestiário

35'/1ºT Santos começou o jogo muito pilhado, mas não foi eficiente até aqui. A equipe mostra raça, mas não finaliza bem suas jogadas no ataque

31'/1ºT Bruno Henrique tenta finalização da entrada da área, mas Caraña faz defesa tranquila. Rodrygo se apresentava à esquerda do camisa 11

29'/1ºT Falta cobrada na área e Gigliotti cabeceia por cima do gol de Vanderlei

28'/1ºT Jogo muito faltoso até aqui

24'/1ºT Santos não consegue derrubar o muro da defesa argentina e não leva nenhum perigo ao goleiro Caraña nas jogadas aéreas

18'/1ºT Cartão amarelo para Bustos, por falta em Diego Pituca

17'/1ºT PERFEITO! Gigliotti ia avançando sozinho pela área santista até Gustavo Henrique fazer corte limpo e providencial para ficar com a bola

16'/1ºT Carlos Sanchéz cobra falta direto para fora

15'/1ºT Santos insiste na bola área para chegar ao gol de Caraña, mas o Independiente afasta todas

14'/1ºT Santos consegue seu primeiro do jogo

13'/1ºT O Santos toca a bola na entrada da área argentina. O time brasileiro parece mais calmo e mais à vontade em campo

9'/1ºT Victor Ferraz é derrubado na área e os santistas pedem pênalti

8'/1ºT A resposta do Santos é com Gabriel. O camisa 10 recebe cara a cara com Caraña e o goleiro faz bela defesa na primeira grande chance do alvinegro no jogo

7'/1ºT Lucas Veríssimo toca para Vanderlei na pequena área e o goleiro sai mal, dando um presente para Meza. O jogador é derrubado pelo zagueiro santista, mas o juiz não vê irregularidade

4'/1ºT Derlis González faz bela jogada e tenta conexão com Rodrygo na entrada da área. O atacante se estica, mas não alcança a bola

3'/1ºT Falta batida direto no gol e Vanderlei coloca para escanteio

2'/1ºT Vem bola na área santista. Victor Ferraz derruba Hernández na lateral esquerda

0'/1ºT Gabigol já começa fazendo falta em dura em Hernández e a torcida comemora

0'/1ºT BOLA ROLANDO no Pacaembu. Vale vaga nas quartas de final da Libertadores

Lado a lado, as equipes entram no gramado do Pacaembu. O lateral Victor Ferraz leva a flâmula santista, enquanto o goleiro Campaña carrega a do Independiente

O Independiente já está em campo e aguarda a entrada da equipe brasileira

A preleção de hoje foi especial no vestiário santista. O craque Giovanni, herói da classificação histórica de 1995, conversou com os jogadores

A equipe do Independiente também já está definida para a partida de logo mais!



Santos escalado para a partida. O Peixe vem com força total.



A bola rola às 19h30 para Santos e Independiente, no Pacaembu. Para garantir a classificação no tempo normal, os brasileiros precisam vencer com um margem de quatro gols de diferença.

Para confirmar o passe para as quartas de final da Libertadores 2018, a equipe comandada por Ariel Holan também conta com um incentivo do passado. Independiente e Santos se enfrentaram na semifinal do torneio de 1964. Os argentinos levaram a melhor nas duas partidas e avançaram à final. Na decisão, o Rojo passou pelo Nacional, do Uruguai, e conquistou o primeiro dos seus sete títulos da Libertadores.

Com uma larga vantagem no placar e muita tradição no mata-mata, o Independiente terá o retorno de Alan Franco e Nicolás Figal, dupla de zaga titular, e possivelmente de Silvio Romero e Benítez, grandes armas no ataque.

Para o duelo com os argentinos, o técnico Cuca pode não contar com Gustavo Henrique. O zagueiro levou 15 pontos no supercílio, no último sábado (25), e deve dar lugar a Robson Bambu. No meio, o reforço é Carlos Sanchéz, já que o Santos conseguiu a liberação do volante.

O jogo de volta aconteceu no mesmo Pacaembu do duelo de hoje e o time da casa venceu por 5 a 2, com grande atuação de Giovanni, e garantiu a classificação para a decisão. A grande estrela do atual esquadrão alvinegro é o atacante Rodrygo, de apenas 17 anos.

Para reverter o placar, o Peixe contará com o apoio de sua torcida, que esgotou os 35 mil ingressos colocados à venda e relembra um feito parecido da equipe. Na semifinal do Campeonato Brasileiro de 1995, o Santos perdeu a primeira partida por 4 a 1 para o Fluminense, no Maracanã.

Quem está fora no Santos: Luiz Felipe (lesionado) e Dodô (suspenso)

O resultado foi divulgado na manhã desta terça-feira (28) e o Santos tem até sete dias para recorrer da decisão na Câmara de Apelações da Conmebol, de acordo com o regulamento da instituição.

O jogo de ida terminou com um empate sem gols no Estádio Libertadores da América, em Buenos Aires, na última terça-feira (21/8). No entanto, o Santos escalou irregularmente o jogador Carlos Sanchéz nessa partida e a punição da Conmebol ao clube alterou o resultado do jogo, sendo convertido em 3 a 0 para o Independiente.

Boa tarde, leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindo à transmissão de Santos x Independiente ao vivo, hoje, pelas oitavas de final da Libertadores. O confronto acontece no Pacaembu, às 19h30 (de Brasília).