Com estiramento na coxa, Everton desfalca São Paulo por até três semanas

O meia-atacante Everton desfalcará o São Paulo por até três semanas. Na partida contra o Ceará, no último domingo (26), o meia alegou dores na coxa esquerda e foi substituído aos 23 minutos do segundo tempo. Após a realização de exames, foi constatado um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda.

Everton já desfalcaria o São Paulo na próxima partida do Campeonato Brasileiro, contra o Fluminense, domingo (2), no Morumbi, por ter recebido o terceiro cartão amarelo na competição.

Com a lesão detectada, o jogador perderá os confrontos contra o Atlético - MG e Bahia. A volta do meia deverá ser na 25ª rodada contra o Santos, no dia 15 de setembro.