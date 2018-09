Carpegiani exalta mudança de postura do Vitória após triunfo sobre Atlético-MG

O Vitória conquistou, neste domingo (26), o primeiro triunfo sob o comando de Paulo César Carpegiani. No Barradão, o Rubro-Negro bateu o Atlético-MG por 1 a 0, com gol marcado por Léo Ceará, e deixou a zona de rebaixamento da Série A.

O triunfo em casa ocorreu uma semana após a derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, quando o técnico estreou e reclamou da apatia do time. Neste domingo, Carpegiani exaltou a mudança de postura dos atletas, destacando que o futebol hoje demanda que o jogo aconteça de maneira intensa.

"É uma coisa muito natural. Fiz sim, várias situações, esse empenho, garra, disposição, é característica do futebol atual, que hoje é bastante intenso. Era fácil jogar no meu tempo, quando você pegava a bola, pensava em fazer um lançamento, voltava, ia para o lado. Hoje está mais intenso, e isso exige preparo, entrega, dedicação. Estamos começando a ter isso. Tivemos dificuldade no segundo tempo. Mas é normal. Disse no intervalo que é humanamente impossível manter pressão contra um grande time. Ficou provado no segundo tempo. Temos que ter o equilíbrio entre a atuação do primeiro e do segundo tempo. Temos que encontrar esse equilíbrio", afirmou o técnico.

O equilíbrio citado por Carpegiani possui elo com a postura do Vitória durante a partida. No primeiro tempo, a equipe marcou sob pressão e conseguiu dificultar a saída de bola do Atlético-MG. Na etapa complementar, o Rubro-Negro não conseguiu implantar a mesma estratégia e sofria com as investidas pelos lados do campo até conseguir marcar o gol. Contudo, o comandante destacou a confiança mostrada pela sua equipe, mostrando boas perspectivas para a sequência do campeonato.

"Acho que fizemos dois tempos bem distintos. No primeiro tempo tentamos impor o ritmo, mas faltou trabalhar um pouco mais na frente. Impomos o ritmo, marcamos sob pressão, o que sofremos fora, fizemos na nossa casa. A todo instante, com muita força, incessantemente, e pagamos um preço no segundo tempo. Esgotou um pouco fisicamente e o Atlético-MG foi um pouco melhor no segundo tempo. Mas acredito que o resultado premiou o esforço, a garra, a determinação do pessoal. Futebol é confiança. No primeiro tempo faltou trabalhar um pouco mais a bola, fazer um grande lance, uma grande jogada, nos precipitamos. Tivemos o jogo no nosso controle. Frisei isso no intervalo para eles. Aquele domínio que tivemos, a superioridade, não ia ocorrer. Você não consegue manter ritmo forte, com marcação sob pressão. No segundo tempo, com a entrada do Luan, o Atlético-MG recompôs o meio, foi melhor e nos criou uma série de dificuldades. O mais importante é que a equipe está confiante. Sabe que precisa melhorar muito, mas está com os pés no chão.", avaliou o treinador.

Com o triunfo, o Vitória chegou aos 22 pontos e agora aparece no meio da tabela de classificação. A próxima partida da equipe será no sábado, às 16h, contra o América-MG, novamente no Barradão.