Depois do primeiro gol pelo Vitória, Léo Ceará ressalta: "Manter os pés no chão"

Oriundo da base, Léo Ceará treinava no sub-23 do Vitória até semana passada. De lá pra cá, tudo mudou quando o técnico Paulo César Carpegiani observou a atuação de alguns pratas da casa nos treinos e deu chances a alguns jovens no time titular do rubro-negro baiano.

Na segunda partida com a camisa do Leão da Barra, Léo marcou o gol que deu os três pontos aos baianos contra o Atlético-MG. Ainda assim, o jovem jogador mostrou manter a humildade.

"O Léo é o mesmo. Como falei, manter os pés no chão. Depois daquele treino, a gente até conversou, a gente do sub-23, que também era uma oportunidade de mostrar nosso trabalho para ter uma oportunidade no profissional. Graças a Deus, a gente fez um bom treino, a garotada fez um bom treino, e o Carpegiani optou por puxar eu, o Léo Gomes e o Barata [Lucas Ribeira]", disse.

O atacante ressaltou também a importância de manter o foco no andamento do Brasileirão, já que o time baiano está a apenas um ponto de vantagem sobre a 17ª colocada, Chapecoense.

"Muito feliz de poder voltar pra casa e ter jogado o primeiro jogo contra o Flamengo no Maracanã e agora o segundo jogo. Primeiramente agradecer a Deus pelo gol de ontem. Manter os pés no chão. A gente sabe que a Série A é um campeonato muito difícil e já tem um jogo muito importante no sábado", declarou.

Sobre o confronto da próxima rodada, contra o América-MG, às 16h, no Barradão, Léo comentou sobre a importância de se impor mais uma vez contra o adversário.

" A gente está jogando em casa. A gente tem que impor o jogo. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, mas como está jogando em casa, a gente tem que impor nosso ritmo e buscar a vitória durante a partida", finalizou.