São Bento surpreende Oeste fora de casa e deixa zona de rebaixamento

Nestaa terça-feira (28),pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o São Bento visitou o Oeste e saiu de Itápolis com a vitória por 1 a 0. Francis foi o autor do gol que deu a vitória ao time de Sorocaba.

O jogo, desde seu início, se mostrou muito aberto, onde as duas equipes tinham muito espaço pra criar chances de gols. Logo no começo, Tony cruzou e quase Leandro Amaro fez contra para a equipe do São Bento. Anderson Salles, no primeiro tempo, recebeu um ótimo cruzamento e cabeceou forte, para uma boa defesa de Tadeu. Ainda no primeiro tempo, Pedrinho recebeu uma bola dentro da área e bateu em cima do Rodrigo Viana.

Já no segundo tempo, o jogo se tornou mais faltoso (17 faltas do Oeste e 22 do São Bento). Francis acertou um bom chute cruzado pra defesa de Tadeu e, no rebote, Samuel Santos não conseguiu finalizar. Então veio o gol. Tony conseguiu ir até a linha de fundo. Com isso, o lateral direito acertou um cruzamento forte à meia altura e Francis cabeceou forte, sem chances para Tadeu, assim sacramentando o placar.

Com esse resultado, o Azulão vai aos 28 pontos e sobe seis posições, da 18ª para a 12ª colocação, e sai da zona de rebaixamento. O time ainda pode perder duas posições, mas não volta à zona nessa rodada. Já o Oeste, que vinha melhorando no campeonato, teve sua sequência de quatro rodadas sem perder interrompida e viu o sonho de chegar no G-4 ficar mais distante. O Rubrão fica com 33 pontos e na 11ª colocação.

Na próxima rodada, o São Bento joga contra o Paysandu, na terça-feira (4), às 20h30, no Walter Ribeiro. Já o Oeste volta aos gramados na próxima segunda-feira (3), às 20h, contra o Vila Nova, no Serra Dourada.