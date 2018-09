Sem custos para os clubes, Campeonato Carioca 2019 terá uso do VAR nos jogos decisivos

O Campeonato Carioca de 2019 terá o uso do VAR. Pelo menos é o que garante a Federação de Futebol do Rio (Ferj), que concordou em bancar todos os custos. A empresa escolhida para fornecer a tecnologia foi a Hawk-Eye Innovations, a mesma responsável pelo VAR na Copa do Mundo da Rússia.

Serão 10 partidas com VAR: as semifinais e finais de turno, e os quatro jogos da decisão estadual. 25 árbitros serão treinados e o uso da tecnologia custará R$ 25 mil por jogo.

Em reunião nesta terça-feira (28) na Ferj, o presidente da entidade, Rubens Lopes, o diretor financeiro, Cláudio Lopes, e o presidente da comissão de arbitragem, Jorge Rabello, confirmaram a novidade.

"Está confirmado, vai ter VAR. Agora vamos marcar uma reunião com a presença do diretor financeiro apenas para acertar a forma de pagamento com a Hawk-Eye. Acertando isso, assinatura do contrato com parecer do departamento jurídico da Ferj", disse Jorge Rabello.