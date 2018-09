Elenco do América-MG realiza treinamento focado na parte tática

O elenco do América-MG treinou nesta quarta-feira, pela manhã, no estádio Independência. O técnico Adilson Batista começou orientando a equipe em um treino tático. Logo depois, os jogadores trabalharam as finalizações. Este foi o segundo trabalho da semana para enfrentar o Vitória no próximo sábado (1), às 16h, no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro.

Não participaram da atividade o atacante Aylon, que está em recuperação de uma lesão no braço esquerdo, o zagueiro Lima, em processo de recuperação do joelho direito, e o meia Ruy, com edema grau 2 na coxa direita.

Norberto, que ainda faz a transição física, também não foi a campo, assim como o goleiro Jori, que vem de uma cirurgia no menisco do joelho esquerdo.

Com aproveitamento de 57%, o Coelho está na nona colocação, com 26 pontos, oito a menos que o primeiro clube no G6.