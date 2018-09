Luan é o atleta que mais atuou no Atlético-MG, mas só jogou partidas do início ao fim

Um dos poucos remanescentes da conquista da Libertadores 2013 ainda no elenco do Atlético-MG, o atacante Luan vem tendo um 2018 muito intenso. Após conviver algumas temporadas com dúvidas sobre a condição física, o camisa 27 do Galo já atuou em 40 jogos neste ano. E tem tudo para bater a marca de 50 partidas, atingida em 2015, no segundo ano que mais atuou pelo clube.

Este ano, entre os jogadores de linha, apenas Ricardo Oliveira jogou mais partidas do que Luan. Entre titular ou iniciando como reserva, o atleta já esteve em 38 jogos. Com atual treinador Thiago Larghi, que assumiu no lugar de Oswaldo de Oliveira e fevereiro, após apenas seis partidas na temporada, é o que mais jogou, superando o camisa 9.

Entrentanto, Luan demorou a ganhar a confiança do atual técnico. Foram nove jogos seguidos entrando antes de se tornar titular. Quando começou jogando, em apenas quatro oportunidades ele terminou a partida: contra Tombense, Vasco, Flamengo e Internacional.

Solto e polivalente

Antigo no Atlético-MG como poucos no atual elenco e sendo um dos mais polivantes do elenco, Luan já atuou com Thiago Larghi em diversos setores, mas compõe principalmente a linha de armação das jogadas em vários posicionamentos. No atual elenco do Galo, apenas Leonardo Silva e Victor tem mais partidas do que Luan pelo clube, que já entrou em campo 234 vezes, marcou 43 gols marcados e conquistou seis títulos: Campeonato Mineiro de 2013, 2015 e 2017, Libertadores de 2013, Recopa de 2014 e Copa do Brasil de 2014.