Cruzeiro recebe Flamengo com boa vantagem no placar em partida de volta da Libertadores

Três semanas após o jogo da ida, no Rio de Janeiro, Cruzeiro e Flamengo voltam a duelar pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América, às 21h45. No primeiro encontro, vitória dos mineiros por 2 a 0. Agora em Belo Horizonte, a torcida cruzeirense esgotou todos os ingressos que o clube disponibilizou a seus torcedores.

A expectativa, se os flamenguistas presentes ocuparem toda a área que têm direito e os ingressos da concessionária forem todos vendidos, é que um recorde de público do novo Mineirão seja batida, ultrapassando a marca de 61 mil torcedores.

Dentro de campo, a pressão também será gigantesca. O Cruzeiro, time da casa, deverá ser inteligente para lidar com a provável pressão imposta pela equipe carioca durante o jogo, já que o rubro-negro necessita de ao menos 2 gols de diferença para não ser desclassificado.

Como a Copa Libertadores conta com o critério dos gols fora de casa, um simples 2 a 0 para os visitantes levariam a partida diretamente para os penalties. O Flamengo, que terá força máxima e a volta de Lucas Paquetá (que não esteve presente na partida de ida) para enfrentar o Cruzeiro, chega com uma estratégia preparada e na busca pela tranquilidade.

O meia Diego, em entrevista coletiva, falou a respeito do que espera do jogo: “Temos de criar dificuldade, ter movimentação. Fazer aquilo que a gente sabe que pode dar certo. Sem dúvida alguma temos essa estratégia montada e vamos nos esforçar para colocar em prática”, disse.

Numa situação completamente oposta e com sua torcida a favor, o Cruzeiro tentará agredir o Flamengo nas horas certas, provavelmente sendo exigido bons contra ataques provenientes da necessidade da equipe carioca de partir para cima logo no começo da partida.

A equipe de Mano Menezes ainda tem duas incertezas para a decisão. Uma delas é o provável retorno do lateral-direito Edílson, recém recuperado de lesão. Com isso, o volante Lucas Romero não precisará mais ser improvisado na posição. A outra indecisão gira em torno do atacante que irá pro jogo. Em ótima fase, Raniel poderá começar a partida como titular no lugar do argentino Hernán Barcos, que não passa bom momento.

Esperando dedicação de todo o time e não contanto com a vantagem de 2 gols a favor, o zagueiro Dedé comentou sobre como o time deverá se postar em campo.

“Temos de entrar em campo como se não houvesse vantagem. De nada vai adiantar ter esse bom resultado que fizemos no Rio e não se classificar. Vantagem boa é terminar 2 a 0 para a gente. Vamos entrar muito concentrados para esse jogo e não teremos essa de ficar achando que a vaga está garantida”, afirmou o defensor.

Apesar do caminho difícil, Maurício Barbieri confirmou que quer todo o time 100% focado em avançar mesmo com a adversidade no placar e com a briga por posições em cima nos outros dois campeonatos em que o time participa. Por essa razão, a mesma equipe que empatou com o América-MG na última partida do time no Brasileirão deve entrar em campo contra o Cruzeiro, que venceu o Fluminense em sua última apresentação.