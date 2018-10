Resultado Cruzeiro x Flamengo na Copa Libertadores 2018 (0-1)

Agradecemos a quem acompanhou mais uma transmissão da VAVEL Brasil. Tenham todos uma boa noite, e até a próxima.

ACABOU! O CRUZEIRO ESTÁ CLASSIFICADO PARA AS QUARTAS DE FINAL DA LIBERTADORES! CRUZEIRO 0 x 1 FLAMENGO!

48' Cartão amarelo para Raniel, do Cruzeiro.

46' Cartão amarelo para Rafinha, do Cruzeiro.

45' Cartão amarelo para Thiago Neves, do Cruzeiro.

45' Quatro minutos de acréscimos.

43' Última mudança no Flamengo: Entra: Geuvânio / Sai: Renê

42' UHHH! Thiago Neves arrancou, e cruzou para Arrascaeta, que chutou nas mãos de Diego Alves.

38' Mano Menezes parabenizou Barbieri pela partida entre as duas equipes no Mineirão.

37' Mudança no Flamengo: Entra: Lincoln / Sai: Cuéllar

34' UHHH! Arrascaeta cobrou o escanteio, Diego Alves não alcançou e Léo tocou para fora.

33' Jogo é recheado de tensão, especialmente após o gol rubro-negro. Um gol, de qualquer um dos times, pode definir o confronto.

30' RanieL arriscou de fora da área, mas a bola passou sem levar perigo.

30' Última mudança no Cruzeiro: Entra: Rafinha / Sai: Robinho

29' UHHHH! Rodinei recebeu de Cuéllar, passou no meio de dois e bateu colocado, passando perto do gol.

26' DIEGO ALVES! Paquetá perdeu a bola para Lucas Silva, que avançou e chutou para mais uma grande defesa de Diego Alves.

25' O Flamengo precisa de mais um gol para levar para os pênaltis.

25' Mudança no Cruzeiro: Entra: Raniel / Sai: Barcos

24' No pior momento da equipe, Éverton Ribeiro cruzou, e o zagueiro cabeceou para o fundo do gol. Flamengo 1 a 0.

24' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! É DE LÉO DUARTE!

23' Mudança no Flamengo: Entra: Henrique Dourado / Sai: Vitinho

21' Cartão amarelo para Rodinei, do Flamengo.

18' Contando as duas partidas, Diego Alves já evitou 3 chances claras do Cruzeiro.

17' DIEGO ALVES SENSACIONAL! Cruzamento para Barcos, que finalizou errado e a bola sobrou para Thiago Neves, na pequena área, e o goleio rubro-negro salvou de maneira fantástica.

15' Arrascaeta pegou muito embaixo da bola, e acabou isolando a cobrança de falta.

13' Cartão amarelo para Léo Duarte, do Flamengo.

12' Mudança no Cruzeiro: Entra: Edílson / Sai: Lucas Romero

11' Após dividida com Marlos, Romero sentiu e sairá nesse momento.

9' Flamengo abusa da individualidade, quase sempre sem sucesso.

7' Cuéllar errou a saída de bola, e Arrascaeta lançou para Egídio na área, mas o lateral cruzou no peito do Réver, que deixou com Diego Alves.

5' ERROU! Lançamento fantástico de Réver para Marlos, que saiu na cara do gol, mas chutou para fora.

3' Precisando de dois gols, o Flamengo não consegue assustar o gol celeste com muita frequência.

1' UHH! Vitinho tabelou com Marlos, cortou Lucas Silva e arriscou forte, mas a bola subiu demais.

BOLA ROLANDO PARA A SEGUNDA ETAPA!

Equipes de volta ao gramado. Sem mudanças.

INTERVALO NO MINEIRÃO! CRUZEIRO 0 x 0 FLAMENGO!

47' LÉO DUARTE! Thiago Neves cobrou a falta na segunda trave, e antes da bola chegar em Dedé, o zagueiro rubro-negro cortou.

45' Três minutos de acréscimos.

44' Lucas Romero sentiu o joelho direito, e está recebendo atendimento no gramado.

42' Flamengo tocou bem a bola, rodando o jogo, até chegar em Cuéllar, mas o colombiano acabou isolando.

41' Cartão amarelo para Renê, do Flamengo.

40' SERIA UM GOLAÇO... Diego cruzou para Paquetá, que mandou de bicicleta para o gol, mas estava impedido.

39' Thiago Neves arriscou de longe, e jogou por cima do gol.

38' Apesar de ter subido mais ao ataque, Rodinei é o pior do Flamengo até aqui. Pelo lado celeste, Barcos é quem mais destoa, além de ter perdido um gol feito.

35' Paquetá tocou para Vitinho, que caiu dentro da área, mas Andrés Cunha mandou seguir.

34' Rodinei ganha no corpo, mas escolhe a jogada errada e só consegue o escanteio para o Flamengo.

30' Flamengo agora tem um maior domínio do jogo, mas ainda demonstra nervosismo com a arbitragem.

27' UHHHHH! Diego tocou para Éverton Ribeiro, que arriscou na entrada da área e levou perigo.

26' Diego cobrou escanteio, Réver desviou, a bola bateu no defensor celeste e ficou com Fábio. Paquetá reclamou um pênalti, mas o jogo seguiu.

23' Rodinei dá muito espaço na defesa, e é o mapa da mina para o Cruzeiro até aqui.

22' Diego obrigou uma grande defesa de Fábio, mas Lucas Paquetá estava impedido e participou do lance. A defesa foi invalidada.

20' INACREDITÁVEL BARCOS! Diego perdeu a bola no meio, Robinho e Arrascaeta tabelaram, e a bola sobrou para Barcos na pequena área, mas o argentino conseguiu chutar para fora.

17' Vitinho arriscou de fora da área, mas jogou por cima do gol.

16' Egídio recebeu com muita liberdade, mas preferiu cruzar ao invés de finalizar, e a bola ficou com o Flamengo.

14' A partida é disputada fisicamente em um nível bastante elevado.

11' UHHH! Réver cruzou para a área, a zaga afastou e Marlos emendou de primeira, passando perto da cabeça de Vitinho, e indo pela linha de fundo.

8' Terceira falta sofrida por Diego, o mais caçado em campo até aqui.

6' Boa jogada individual de Éverton Ribeiro, mas acabou sendo desarmado por Lucas Romero.

3' Cobrança de falta de Arrascaeta foi cortada por Paquetá, e na sequência, Thiago Neves forçou o passe nas mãos de Diego Alves.

1' Precisando de gols, o Flamengo começa tendo a posse e o Cruzeiro fica fechadinho na defesa.

BOLA ROLANDO NO MINEIRÃO! CRUZEIRO x FLAMENGO!

21:42 Andrés Cunha, do Uruguai, será o árbitro da partida.

21:40 Já são 47 mil torcedores dentro do Mineirão.

21:35 Equipes em campo!

21:30 Mais de 35 mil torcedores já estão dentro do estádio. Casa cheia em Belo Horizonte.

21:25 Antes da partida, duas torcidas organizadas do Cruzeiro brigaram entre si, nas ruas paralelas ao Mineirão.

Boa noite leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindo à transmissão de Cruzeiro x Flamengo ao vivo hoje , pela Copa Libertadores. O confronto acontece no Mineirão, às 21h45 (de Brasília).

Quem está fora: Juan, Uribe e Rômulo.

Pendurados: Ninguém.

O técnic Maurício Barbieri classificou a partida como a mais complicada da temporada: "O Cruzeiro é uma grande equipe, com um grande treinador, acostumada a esse tipo de campeonato. Mas estamos muito motivados. É o jogo mais importante do ano. Vamos fazer de tudo para reverter esse quadro. É difícil, mas possível".

Pelo lado do Flamengo, a tarefa é muito complicada, porém não impossível. Nos últimos quatro jogos fora de casa, em competições continentais, o Rubro-Negro marcou dois gols em duas partidas: contra Emelec e Junior Barranquilla.

Quem está fora: Rafael Sóbis

Pendurados: Robinho

Porém, o zagueiro Dedé afirmou que a equipe tem que entrar pensando que o duelo está empatado em 0 a 0, para não dar chance ao azar: "Da mesma forma que a gente entrou no Maracanã, a gente tem que entrar para este jogo. Está 2 a 0 para a gente, mas tem que ser um resultado (que a gente tem que pensar) só na parte final. No começo, vamos entrar como se tivesse 0 a 0. Vamos trabalhar bastante, ter inteligência para o jogo. É um jogo de pouquíssimos erros, temos que fazer o máximo possível para não ter nenhum tipo de erro".

Após reencontrar o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro tem uma tarefa, teoricamente, mais tranquila nessa noite, no Mineirão. A equipe mineira pode até perder por um gol de diferença, que se classifica para as quartas de final.

Cruzeiro x Flamengo ao vivo

