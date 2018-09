Raniel “pede passagem” no Cruzeiro e relaciona calendário pesado às suas recentes lesões

Mesmo tendo disputado 33 jogos pelo Cruzeiro na temporada, Raniel foi titular em apenas 11 deles, marcando 8 gols ao todo. O próprio atacante atribuiu a falta de sequência ao calendário intenso do futebol brasileiro. O jovem de 22 anos, vive cercado de cuidados médicos na Toca da Raposa.

O jogador é um dos mais queridos da torcida e tem sido acompanhado de perto para não sofrer nenhuma outra lesão muscular grave.

“Estou tranquilo, não tenho lesão. O calendário pesado de jogos faz com que exista o desgaste em algumas situações e devemos descansar. Mas eu estou bem e preparado para jogar" – disse o atacante, se colocando à disposição para o duelo desta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), contra o Flamengo, pela Libertadores.

O médico da Raposa, Sérgio Campolina, já explicou a situação de Raniel. Ele alegou que o histórico faz com que o clube acompanhe o jogador com mais cuidado, pois ele demora mais para se recuperar entre uma partida e outra.



Em 2017, o atleta sofreu duas lesões. A primeira, em junho, foi no joelho direito, mas nada tão grave. A pior foi em setembro, na final da Copa do Brasil, quando acusou problema na parte posterior das duas coxas. Porém, no momento, o goleador só pensa em colaborar com a equipe estrelada, sem cobrar a titularidade de Mano Menezes.

Embora a concorrência direta de Raniel seja atualmente com o argentino Hernán Barcos e Rafael Sóbis, vale lembrar que o Cruzeiro ainda terá Fred e Sassá como opções depois que os atacantes recuperarem-se de suas respectivas lesões.