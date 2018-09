Angioni desmente negociação pela saída de Sornoza do Flu: "Não tem procedência"

O diretor esportivo Paulo Angioni concedeu uma entrevista exclusiva para o "NetFlu", na tarde desta terça-feira (28). Dentre vários pontos destacados, o dirigente falou sobre renovações de contrato, planejamento do elenco, ofertas por Sornoza e a contratação de reforços.

O assunto mais importante tratado foi uma possível proposta por Junior Sornoza. Segundo Angioni, o Fluminense jamais recebeu qualquer sondagem pelo meia equatoriano.

"Não tem procedência. Pode ter certeza. Isso é uma fumaça, mas que não tem nenhuma procedência. A janela fecha na semana que vem e não tem nenhum contato com a gente. Acho que isso é uma situação em que foi levantada uma possibilidade e, desta possibilidade, criaram muita expectativa. Não tem fundamento nenhum até agora e eu acredito que não terá", afirmou.

O dirigente ainda confirmou o empréstimo de João Carlos para o Portimonense (POR). O atacante acabou perdendo espaço com a chegada de Kayke e fica por um ano no futebol europeu.

"É um empréstimo que já estava traçado há algum tempo, foi consumado na semana passada e ele ficará lá por uma temporada", adiantou o dirigente.

Outros pontos da entrevista para o "NetFlu":

Chegada de Kayke por empréstimo

"A vinda do Kayke tem uma situação que possui dois ângulos. Um deles seria sim para suprir exatamente a ausência do Pedro. Poeria ser por venda, ou por servir a seleção brasileira, necessidade eventual como contusão. Por não ter uma reposição da mesma envergadura. E o serviço que nos auxilia nessas ações de mercado, indicou o Kayke e vimos uma possibilidade e investimos".

Poucos meias no elenco

"A comissão técnica trabalha bem com isso. Nunca houve uma situação que pudesse trazer algum tipo de incômodo nesse sentido. Estamos bem servidos nesse aspecto. Não vejo uma situação que traga desconforto. Existe muita dificuldade no mercado para a posição de meia. Mas eu acredito que tivemos uma situação que nos trouxe certo problema que foi a lesão do Luciano, que pode fazer esse setor ali, não como criação, mas com uma chegada melhor na área. Ele poderia suprir isto numa ausência, caso precisássemos".

Jogadores com contrato no fim

"Todos os jogadores que têm contrato terminando no fim do ano estamos procurando. Todos. Inclusive eu falei com o Júlio César, do interesse que tinha em conversar. Infelizmente não dá pra fazer essas ações ao mesmo tempo. Hoje, eu sentei com o Jorge Moraes (empresário), para falar sobre o Gum, do mesmo jeito que vou procurar o pai do Júlio César, que é representante dele. Vamos falar com todo mundo".