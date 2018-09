Renato cita ditado e exalta insistência do Grêmio em classificação: “Foi sofrido”

Um ditado mais que popular foi o lema da vitória gremista sobre o Estudiantes na noite desta terça-feira. O 2 a 1 no tempo normal saiu com sofrimento, o gol foi marcado aos 47 minutos do segundo tempo, e a vaga às quartas de final da Libertadores veio na decisão por pênaltis. Segundo Renato Gaúcho, o time foi premiado por nunca desistir da classificação.

"Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura", foi o ditado citado pelo treinador em sua entrevista coletiva na Arena após a partida. A frase saiu ainda na preleção do confronto. Com o empate em 1 a 1 que não servia no segundo tempo, ele empilhou atacantes e ganhou a recompensa nos acréscimos da partida. Tudo estava programado e ajustado entre os jogadores, garantiu o comandante.

“Foi demorado, sofrido, mas o importante é que saiu (o gol). Disse um ditado para meus jogadores na preleção porque sabia que viriam fechados. Mas água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Veio a recompensa pela equipe que buscou o tempo todo a vitória. Eles vieram fechados para achar um gol. Acharam. Mas não adiantou”, afirmou Portaluppi.

Renato pagou para ver e ganhou a aposta na etapa final. O Grêmio acabou a partida com Jael, André, Alisson, Pepê e Everton, todos mas, com perfil ofensivo. Neste sentido, o comandante permitiu até um autoelogio pela "ambição" em vencer.

“Gostei da minha equipe, não desistiu de modo algum. Consegui fazer quatro, cinco mudanças táticas e a equipe não perdeu a organização. Além do foco, da raça, é a ambição do treinador. É só ver as chances que o Grêmio construiu nos 90 minutos. Parabenizo, acima de tudo, o nosso torcedor, que lotou a Arena e foi fundamental para a nossa vitória”, destacou.

Agora classificados às quartas de final da Libertadores, o Grêmio vai enfrentar o Atlético Tucumán. As datas ainda não foram definidas. O certo é que a primeira partida será na Argentina, e a decisão, na Arena, já que o Grêmio teve melhor campanha. No sábado, o Tricolor volta ao Brasileirão. Recebe o Botafogo em Porto Alegre, às 16h.