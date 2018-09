Após maratona de jogos, Eduardo tem semana para reorganizar time titular do Sport

Duas semanas atrás, Eduardo Baptista foi anunciado no Sport como novo treinador no lugar de Claudinei Oliveira, que pediu para sair. De lá para cá, o técnico comandou os rubro-negros em três ocasiões nos 12 dias de comando. Mas o retrospecto não foi nada bom. Três derrotas em três partidas, com sete gols sofridos e nenhum marcado, sequência que fez a equipe entrar na zona de rebaixamento.

Se o cenário não vem sendo bom até agora, esta semana pode ser a chance para Eduardo recolocar o time nos trilhos. Isso porque esta será a primeira semana que o técnico poderá focar inteiramente nos treinamentos e mudanças na equipe antes de voltar a campo no próximo domingo, contra o Paraná.

Entre os goleiros, a permanência de Magrão no time titular do Leão é incontestável. Ídolo máximo do clube, o arqueiro só não atuou quando esteve machucado no início do Brasileirão e foi substituído por Maílson. Inclusive, fez boas defesas na última partida contra o Botafogo, apesar de não conseguir evitar a derrota rubro-negra. Nas reservas, o Sport também conta com Luan Polli, recém-contratado do Naxxar Lions, de Malta, e Lucas, prata da casa.

Eduardo Baptista já tinha mexido em algumas peças na defesa, na última partida. A boa notícia é que não serão mais necessárias improvisações na lateral-direita, já que Cláudio Winck retorna após cumprir suspensão e Raul Prata se recuperou de lesão e estará disponível no fim de semana. A dúvida em relação à equipe titular é se Eduardo vai optar por uma peça mais defensiva (Prata) ou com melhor poder de ataque (Winck).

Na lateral-esquerda, Sander também volta após cumprir suspensão contra o Botafogo. O jogador é visto como titular absoluto na posição. As outras opções são Evandro, prata da casa, e Jean, que disputou a Série D pelo Tubarão-SC, e foi contratado durante a parada para a Copa do Mundo, mas que sequer teve chance na equipe titular rubro-negra.

O Sport tem quatro opções de composição na zaga. Ronaldo Alves atuou em 19 partidas nesta Série A pelo Leão, mas vem cometendo alguns erros nas partidas recentes. Ernando já disputou 17 partidas com a camisa rubro-negra neste Brasileirão. A maior parte delas fazendo dupla com Ronaldo Alves. Durval só foi utilizado duas vezes, uma delas na partida passada, contra o Botafogo, e pode ganhar espaço com Eduardo Baptista por já ter atuado sob o comando do treinador entre 2014 e 2015 no Sport. Léo Ortiz não conseguiu se firmar quando foi titular nas ausências de Ernando entre a 13ª e a 16ª rodada. Max, contratado este ano, e Adryelson, da base, são as outras opções para o setor.

Entre os volantes, Eduardo não contará com Devid, que está suspenso, para a próxima partida. Nonoca, contratado este ano e que atuou pelo sub-23 do Leão, pode ser uma opção. Outro que disputa a vaga é Jair, recém-contratado do Juventude, que estava fazendo uma boa Série B pela equipe gaúcha. Completando o setor, Fellipe Bastos, que já foi titular na última rodada, deve sair na frente na disputa da vaga contra Ferreira. Neto Moura, que ainda não foi aproveitado por Eduardo, também é opção para o setor.

Dentre os meias do Sport, Gabriel e Marlone têm desfrutado de mais chances. Apesar de virem atuando em posições um pouco diferentes, os dois jogadores são flexíveis e ambos podem atuar centralizados ou pelo lado direito do campo de ataque. Outras opções são Michel Bastos, que não vem atuando bem, e Andrigo, que não conseguiu se firmar desde que chegou contratado do Ceará, onde fez seis gols em 12 jogos. Pardal, prata da casa, também é opção para o setor, mas o jovem jogador ainda não deve ganhar oportunidades na equipe titular.

No ataque, Hernane Brocador, recém-contratado, parece sair na frente com Eduardo Baptista. Disputou as três partidas sob o comando do treinador como titular. Carlos Henrique, que marcou dois gols nesta Série A, também disputa a vaga. Rogério e Rafael Marques podem até chegar a disputar a vaga de centroavante, mas jogam costumeiramente pela esquerda do ataque. É lá que devem disputar vaga com os também recém-contratados Morato e Mateus Gonçalves.



O Sport enfrenta o Paraná no próximo domingo (2), às 16h, na Ilha do Retiro, no Recife. A partida será válida pela 22ª rodada do Brasileirão.