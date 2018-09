América-MG se aproxima do meia Lincoln, do Grêmio, por empréstimo

O América-MG está perto de anunciar o meio campo Lincoln do Grêmio por empréstimo até o final do ano. Faltam poucos detalhes para a negociação ser finalizada. O clube mineiro irá arcar com 100% de seus vencimentos

Promessa da base, o jovem de 19 anos estava emprestado ao Rizespor, clube da segunda divisão da Turquia até maio deste ano. Desde então, ele estava treinando junto com o elenco principal do Grêmio e também participou da equipe B no Brasileirão de Aspirantes.

Sendo a 7ª opção no meio de campo, a intenção do tricolor gaúcho é que Lincoln atue mais por outro clube, visto que ele teve um bom aproveitamento na Turquia. Com a camisa do Imortal, ele fez 65 jogos, marcou cinco gols e deu sete assistências. A última partida dele foi justamente na derrota do Grêmio para o Atlético-PR na 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O meia chega para suprir ausências como a de Ruy, destaque do time no Brasileiro e que está no Departamento Médico (DM). Com Adilson Batista no comando, o América vive uma de suas melhores fases nos pontos corridos, na nona colocação e com 26 pontos conquistados.