Apesar da eliminação, Loss elogia bom desempenho do Corinthians: "Foi uma das melhores partidas"

Em jogo válido pela Libertadores o Corinthians venceu o Colo Colo por 2 a 1, em Itaquera. Contudo, a derrota no Chile por 1 a 0 eliminou a equipe brasileira pelo gol sofrido em casa. O resultado e a má atuação do primeiro jogo das oitavas de final foi decisivo para a eliminação.

Após a partida, o técnico Osmar Loss falou sobre a atuação de seu time e lamentou a eliminação apesar do bom resultado da equipe.

“Infelizmente sofremos um gol, o que é natural pra proposta de jogo que nós tivemos, mas não conseguimos fazer o terceiro, são questões que nos deixam frustrados, mas estamos orgulhosos de ver o que a equipe produziu em campo”, falou.

Em outro momento da coletiva, o treinador do Corinthians falou sobre a catimba excessiva dos chilenos, mas não acredita que ela influenciou no resultado negativo.

“Quem tem que controlar a catimba de fato é a arbitragem, o [Néstor] Pitana foi muito conivente com a cera do Orion, não acho que a catimba tenha influenciado no nosso rendimento, e acho que essa foi uma das nossas melhores partidas ofensivamente, nos mantemos concentrados em busca dos objetivos”, declarou.

O treinador do Timão ainda ressaltou a importância do atacante Roger durante o confronto.

“O Roger teve um papel importante nesse projeto ofensivo, foi mérito dele ter se adaptado, mérito da equipe por ter observado e acreditado nessa proposta de jogo, para que nós tivéssemos esse volume de jogo”, disse.

Ao ser questionado sobre a reclamação por parte da torcida, devido a demora para realizar as substituições, Loss foi claro ao dizer que não poderia mexer no time que estava apresentando bom desempenho.

“Não fizemos as mudanças porque o time tava construindo e criando, talvez não fosse para mudar em um momento que o time estava tão bem em campo, a impressão é que a gente ia fazer o gol em qualquer lance, e acredito que mesmo sendo tardio nós fizemos as substituições corretas”, finalizou.