Presidente do Cruzeiro, Wagner Pires de Sá exalta classificação da Libertadores: "Estou em êxtase"

Após garantir a classificação para as quartas de final da Copa Libertadores, o presidente do Cruzeiro, Wagner Pires de Sá, comemorou bastante e fez questão de parabenizar os atletas, a comissão técnica e o espetáculo protagonizado pelos adeptos celeste.

“Estou em êxtase. Muito feliz com todo o comprometimento dos atletas, com o trabalho da nossa comissão técnica e com o apoio dos torcedores. O que nossa torcida fez no Mineirão nesta noite foi algo fantástico. Sabíamos das dificuldades e eles foram a força extra para nossos atletas em campo”, louvou.

Cerca de 52 mil torcedores compareceram ao Mineirão e apoiaram o time (Foto: Vinnicius Silva/Cruzeiro)

Em sua avaliação, o Presidente comentou que a sincronização entre time e torcida é de suma importância para que a Raposa conquiste seus objetivos nesta reta final de temporada.

“O grande patrimônio do Cruzeiro é o seu torcedor. Quando ele lota o Mineirão e abraça nossa equipe, nos tornamos um time difícil de ser batido. Quero muito agradecer a cada cruzeirense que compareceu ao campo e aos milhões de torcedores espalhados pelo mundo todo. Nossa torcida é fenomenal”, finalizou.