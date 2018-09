Diego Alves lamenta eliminação do Flamengo na Libertadores e mira competições nacionais

Após a derrota por 2 a 0 no Maracanã, o Flamengo foi ao Mineirão nesta quarta-feira (29), e apesar de ter vencido por 1 a 0, foi eliminado da Libertadores, na partida válida pelo jogo de volta das oitavas de final. Léo Duarte foi o autor do único gol da partida, marcado aos 25 minutos do segundo tempo.

Após boa atuação, na saída de campo, o goleiro Diego Alves falou sobre a frustração de ser eliminado da competição, mas reforçou raça do time.

"É lógico que era um objetivo nosso, da toda torcida também. A felicidade dessa situação é que a gente vem aqui, enfrentar o Cruzeiro, um dos grandes do Brasil, e pressionamos até o último minuto. Vimos o medo na cara deles de enfrentar um time como o nosso.", disse.

Diego Alves também falou sobre o apoio da torcida e lembrou que agora o foco está nas outras competições que o Rubro Negro está disputando.

"Lógico que a tristeza de não passar é muito grande. Quero agradecer aos que vieram, que apoiaram, independente da classificação, que era algo que queríamos muito. Seguimos, temos duas competições, e com muito trabalho e ajuda da torcida, com certeza vamos conquistar.", finalizou o goleiro.

O Flamengo volta a campo no domingo (2), no Maracanã, contra o Ceará. A partida será válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro Negro ocupa o terceiro lugar na tabela, atrás de São Paulo e Internacional.