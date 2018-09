Digão pede atenção ao Fluminense contra o São Paulo: "Eles têm um bom elenco"

O zagueiro Digão concedeu entrevista coletiva no CT Pedro Antônio após o treino desta quarta-feira (30). Ele falou sobre o atacante Pedro, que ficará fora do time por um tempo devido à lesão sofrida na última partida do Fluminense, contra o Cruzeiro, no final de semana passado.

“Não adianta ficar lamentando a perda do Pedro. Ele vive grande momento, nos ajuda bastante. Infelizmente, aconteceu essa lesão. Vamos dar moral para quem vai jogar, para o Kayke, que acabou de chegar, e o Pedro vai voltar mais forte ainda” afirmou o zagueiro.

O substituto de Pedro deve ser o atacante recém-chegado Kayke, que veio do Bahia. Digão falou sobre as características do companheiro de equipe e também sobre Luciano, mais um atacante lesionado no Fluminense.

“O Kayke tem características um pouco diferentes do Pedro. Vai nos ajudar muito. Chegou empolgado, com certeza vai corresponder. O Luciano tem muita qualidade, já mostrou seu potencial. Infelizmente se lesionou, mas vai voltar bem”, disse.

Outra ausência no time para o confronto contra o São Paulo, no próximo domingo (02), será o zagueiro e capitão Gum. Ele levou o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão na próxima partida. Seu substituto deve ser Ibañez.

“A ausência do Gum pesa. A experiência dele vai fazer muita falta, mas não adianta lamentar as ausências. O Ibañez está muito bem preparado e vai dar conta do recado. Vamos lá enfrentar o São Paulo de igual para igual”, frisou.

Após analisar as ausências da equipe, Digão falou sobre o seu momento. Titular sob o comando do técnico Marcelo Oliveira, ele afirmou que se sente em casa.

“Vivo um grande momento. Voltei pra cá mais experiente, mais maduro. Me sinto em casa. É o clube que me revelou, que tenho muito carinho e respeito”, expressou.

Sobre a partida contra o São Paulo, líder da competição, Digão afirmou que a dificuldade é grande, mas vão tentar trazer os três pontos. E pediu atenção com o meia Diego Souza e também todo os outros jogadores da equipe paulista.

“Temos que tomar cuidado não só com o Diego Souza, mas com todos os jogadores do São Paulo. Eles têm um elenco muito bom, não à toa lideram o campeonato. Vamos para lá de olho em todos os jogadores” finalizou.

A partida contra o São Paulo será neste domingo (02), no Morumbi, às 16h. O confronto é válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Fluminense é o 10º colocado na tabela.