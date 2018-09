Palmeiras recebe o Cerro Porteño  em busca da classificação na Libertadores

Nesta quinta-feira (31), o Palmeiras recebe o Cerro Porteño, na Allianz Parque, para confirmar a conquista da vaga nas quartas-de-final da Libertadores da América. A equipe Alviverde venceu o jogo de ida na casa dos paraguaios por 2 a 0, e pode até perder em casa por um gol de diferença para se classificar.

A equipe palestrina vive grande fase desde a chegada do treinador Luiz Felipe Scolari. São noves jogos sem sofrer gols, somando todas as competições disputadas. Apesar do bom momento, o elenco deixa claro que está com os pés no chão e que nada está decidido ainda. Nas últimas nove partidas, foram seis vitórias e três empates, por três competições diferentes.

Do outro lado, o Azulgrana trocou de treinador nesse meio-tempo, resta conseguir no mínimo dois gols de diferença. Se devolver o placar de 2 a 0, a vaga será decidida nos pênaltis. Se vencer por 3 a 1 em diante, avança por ter mais gols como visitante.

Felipão mantém mistério na escalação

Foto: Divulgação/Palmeiras

Os últimos treinos de Felipão vêm sendo fechados para a imprensa, que consegue acompanhar apenas de dez a quinze minutos de aquecimento. Mas apesar de todo o mistério, imagina-se que o treinador venha com força total para o jogo de volta das oitavas da Libertadores.

O goleiro Weverton que sentiu dores contra o Internacional, no domingo, deve ir como titular para o jogo. Apenas Gustavo Scarpa, que se recupera de lesão, não estará à disposição. Antes de encarar os paraguaios, o treinador comandou uma atividade tática e aprimorou fundamentos como marcações, bolas aéreas, transições, entre outras coisas.

Provável escalação: Weverton; Mayke, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diego Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Moisés; Willian, Dudu e Borja

Com novo comandante, Cerro procura equilibrar partida física dos atletas





O técnico Fernando Jubero assumiu o Cerro Porteño há dez dias. Sua estreia na beira dos gramados foi contra o General Díaz, no qual, o Club del Pueblo goleou a equipe rival por 4 a 1.

Para o confronto em terras brasileiras, Jubero tem se preocupado em desenvolver trabalhos físicos e movimentos táticos posteriores. Além disso, dividiu os jogadores em três grupos em pequenos espaços.

Provável escalação: Silva; Raúl Cáceres, Marcos Cáceres, Escobar e Arzamendia; Rojas, Palau, Novick e Ruíz; Chrín e Haedo