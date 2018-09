Resultado de Palmeiras x Cerro Porteño pela Copa Libertadores da América (0-1)

A nossa transmissão fica por aqui! Agradecemos a vocês pela audiência e acompanhem o pós-jogo e as repercussões do jogo aqui na VAVEL Brasil. Uma boa noite!

No agregado, o jogo entre Palmeiras e Cerro Porteño terminou 2 a 1 para os brasileiros. Agora a equipe alviverde enfrenta o Colo-Colo nas quartas de final.

Dudu sobre a partida: "Foi na vontade, a gente tá de parabéns pela classificação. Sabemos que temos que melhorar muito e temos uma boa Libertadores pela frente".

Um jogo emocionante, brigado em que o Palmeiras passa de fase. Comemore torcedor palmeirense, o seu time esta nas quartas de final da Libertadores!

ACABOOOOOOOOOOOOU! MESMO COM A DERROTA, O PALMEIRAS ESTÁ CLASSIFICADO PARA AS QUARTAS DE FINAL DA COPA DO BRASIL!

55' Nesses acréscimos, Dudu começa a prender a bola e sofrer muitas faltas.

54' Falta de Palau em Dudu, amarelo para o voltante do Cerro.

53' O jogo vai até os 56 minutos.

52' Mayke tenta cruzar e é travado, escanteio pro Palmeiras.

51' A falta é cobrada para Dudu, que sofre mais uma falta.

49' Amarelo para Edu Dracena, por reclamação no meio da confusão.

48' Vermelho para Deyverson e para Marcos Cáceres.

47' Amarelo para Escobar por levantar Deyverson. Isso gera uma briga generalizada.

45' Mais 8 minutos de acréscimo.

44' Amarelo para Novick.

41' WEEEEEVERTON!!! Oscar Ruiz conseguiu ficar com a bola dentro da área, após uma cavadinha. O atacante do Cerro bateu, mesmo sem ângulo, e o goleiro palmeirense fez uma boa defesa.

39' O Palmeiras já não consegue mais puxar contra-ataques.

35' Substituição no Palmeiras: Sai Moisés, com cãimbras, e entra Jean.

34' Thiago Santos é solado por um jogador do Cerro Porteño e o juiz nem falta dá.

31' WEEEVERTON!! Palau lançou de muito longe e Weverton teve de sair do gol para tirar a bola, que já estava praticamente dominada pelo jogador do Cerro Porteño.

30' Substituição no Palmeiras: Saiu Willian e entrou Deyverson.

30' PRA FORAAAAAA!!! Mayke tirou mal a bola e ela sobrou pra Ruiz, que bateu pra fora. Pressão do time paraguaio!

28' A zaga alviverde tira facilmente a bola cruzada pelo Cerro.

27' Raul Cáceres é lançado na direita e cruza em cima de Diogo Barbosa. Escanteio pro time do Cerro Porteño.

23' No escanteio, a zaga do Cerro tirou facilmente pelo alto.

22' ANTONY SILVAAAA! Willian bateu de longe, muito forte, para a defesa do goleiro do Cerro!!

22' Substituição no Cerro Porteño: Saiu Jorge Rojas e entrou Benítez.

21' Palau tenta a batida de fora da área e manda a bola pra fora.

19' Amarelo para Jorge Rojas (o substituído foi o Rodrigo Rojas).

16' Substituição no Palmeiras: Sai Borja e entra Thiago Santos.

11' O lateral esquerdo do time do Cerro Porteño tentou um cruzamento e acertou no gol! O Cerro Porteño agora precisa de um gol para levar pros pênaltis!

11' GOOOOOOOL DO CERRO PORTEÑO!! ARZAMENDIA!

10' Dudu cobrou uma falta na área e Dracena desvia de cabeça, mas a bola foi na direção de Antony Silva, que fica com ela.

6' Borja está em campo após ser atendido.

Após cerca de 5 minutos, Rojas é retirado de campo na ambulância. Novick entra em seu lugar.

Borja e Rojas subiram juntos para cabecear uma bola que subiu muito. O atacante palmeirense vem de encontro com o jogador adversário, que já cai sangrando.

Os jogadores do Cerro mostram um desespero. A ambulância entra em campo para tirar o jogador. Parece ser grave.

1' Choque de cabeças entre Rojas e Borja. Ambos estão no chão, sendo atendidos.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO NO ALLIANZ PARQUE!

Substituição no Cerro no intervalo: Sai Víctor Cáceres e entra Nelson Haedo.

Algumas estatísticas do primeiro tempo: O Palmeiras chutou apenas 1 bola no gol, enquanto os visitantes chutaram 2 vezes. Na posse de bola, o Cerro teve 74, contra 26% do Palmeiras. O Palmeiras cometeu 5 faltas, enquanto o Cerro fez 8.

FINAL DE PRIMEIRO TEMPO! PALMEIRAS 0X0 CERRO PORTEÑO!

49' Moisés tenta chutar direto pro gol e acerta a barreira.

48' Falta para o Palmeiras, toque de mão em Cáceres.

48' Mais um minuto.

45' Arzalmendia tenta chute cruzado e manda pra fora. Os palmeirenses reclamam porque Mayke estava no chão durante a finalização.

45' Mais 3 minutos de acréscimo.

43' Escanteio cobrado por Dudu é tirado facilmente pela defesa do Cerro Porteño.

42' Mayke tenta uma jogada na linha de fundo e ganha escanteio.

40' Arzamendia bate de muito longe e manda muito pra fora.

39' Willian rouba a bola e toca para Borja, que lança Dudu. O camisa 7 bate pro gol, mas é travado pela defesa do Cerro Porteño.

38' Churín cabeceia fraco e na direção de Weverton, que defende sem problemas.

34' PERDEEEEEU!!! Ruiz, na marca do pênalti, recebeu um cruzamento de Víctor Cáceres e bateu pra fora!!

30' No escanteio, o goleiro tirou a bola da área, Bruno Henrique devolveu ela pra área, Moisés tromba com o goleiro e o juiz da a falta. Moisés sai fazendo cara feia e com a mão no ombro.

29' ANTONY SILVAAAAAAAA!!! Borja foi lançado, puxou o contra-ataque e tocou pra Willian, que bateu no gol pra uma ótima defesa do goleiro do Cerro. Escanteio pro Palmeiras!!

26' NÃO FINALIZOOOU!!! Diogo Barbosa puxou um ótimo contra ataque e tocou pra Willian, que não finalizou e tocou pro meio, mas não achou Borja livre!

25' O Cerro tem 71% de posse de bola (!!), contra 29% do Palmeiras.

22' Ruiz tenta bater de longe e a bola explode em Antônio Carlos. Pressiona o Cerro Porteño.

19' Dudu não conseguiu bater pro gol depois de receber uma boa bola de Borja, já dentro da área.

18' WEEEVRTON!! O goleiro palmeirense fez uma boa defesa depois de uma batida de longe do time do Cerro.

17' O Cerro Porteño fica muito com a bola e o Palmeiras tenta puxar contra-ataques. O jogo começa a ficar faltoso também, mas sem perigo.

13' O jogo diminui de velocidade nesse momento. O Palmeiras, por ter um à menos, se fecha na defesa e espera o Cerro Porteño.

9' O jogo começa muito tenso no Allianz Parque.

8' Amarelo para Churín, por trombada em Weverton.

3' Cartão vermelho para Felipe Melo, por uma solada em Víctor Cáceres.

2' Lembrando que o Palmeiras tem a vantagem de 2 a 0, construída na partida disputada no Paraguai.

0' O jogo começa com a bola ficando em um grande bate rebate no meio de campo.

COMEÇA O JOGO DECISIVO NO ALLIANZ PARQUE!

21h38: Os times entram em campo para a execução do hino nacional brasileiro.

21h35: Para esse jogo, o Palmeiras divulgou uma parcial de 33 mil ingressos vendidos. Como ainda estavam abertas as vendas de ingressos, é possível que o público chegue perto de 35 mil pessoas, ou até passe esse número.

21h32: Willian hoje atinge uma marca importante no Palmeiras. O vice-artilheiro do time no ano, com 14 gols, completa 100 jogos com a equipe palmeirense. No geral, o atacante de 31 anos tem 31 gols com a camisa alviverde.

21h30: Borja, titular na noite de hoje, é o artilheiro do Palmeiras no ano, com 17 gols. Na Libertadores o camisa 9 palmeirense tem 8 gols, sendo o vice-artilheiro da competição.

21h25: Resultado na Libertadores: Libertad 2x4 Boca Juniors. Com uma vitória por 2 a 0 em casa e essa vitória fora de casa, o Boca está nas quartas de final da Libertadores. A equipe argentina enfrenta o Cruzeiro.

21h20: Os jogadores do Palmeiras aquecem nesse momento.

21h15: Lembrando que quem passar de fase hoje enfrentará o Colo-Colo. O time chileno eliminou ontem o Corinthians, após vencer por 1 a 0 no Chile e perder por 2 a 1 em Itaquera. O time passou por conta da regra do gol qualificado.

21h10: Felipão faz hoje seu jogo de número 60 na Libertadores. O técnico tem 33 vitórias, 13 emapates e 13 derrotas até o momento.

21h05: No Allianz Parque, o Palmeiras tem 75 vitórias, 21 empates e 19 derrotas. Já foram marcados 215 gols e sofridos 94, nos 115 jogos que a equipe palmeirense fez no estádio.

20h50: O Cerro Porteño também está escalado para a partida de logo mais! O clube paraguaio vem para campo com a surpresa de Víctor Cáceres no meio de campo:

20h45: O Palmeiras já está escalado para a partida desta noite! O time é escalado sem surpresas:

Boa noite! Agora começa a transmissão de Palmeiras e Cerro Porteño aqui na VAVEL Brasil!

Provável Cerro Porteño: Antony Silva; Raúl Cáceres, Marcos Cáceres , Escobar e Acosta; Palau e Rodrigo Rojas ; Óscar Ruiz, Jorge Rojas e Novick; Churín.

Provável Palmeiras: Weverton, Mayke, Edu Dracena, Antônio Carlos e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Moisés; Willian, Dudu e Borja.

A arbitragem da partida ficará por conta de German Delfino, auxiliado por Herman Maidana e Gabriel Chade.

Nesse próximo jogo, Willian Bigode, caso entre em campo, pode fazer o seu jogo de número 100 com a camisa palmeirense. Contratado em 2017, o atacante já soma 31 gols pela equipe palmeirense.

No retrospecto contra o Cerro Porteño, o Palmeiras leva uma boa vantagem, onde tem 5 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota, com 24 gols marcados e 10 sofridos.

"Temos a esperança de poder reverter e vamos a buscar. Aqui no Paraguai foi um jogo equilibrado. Nos fizeram um gol de bolada e quando tentamos buscar, fizeram um gol de contra-ataque", disse o zagueiro Marcos Cáceres para o jornal ABC Color, sobre a situação de seu time e sobre o jogo de ida.

Atualmente, o Cerro é o 2º colocado em seu campeonato nacional, onde se encontra com 14 pontos em 7 jogos. O líder é o Olímpia, com 16 pontos em 7 jogos.

Palmeiras x Cerro Porteño ao vivo

O Cerro Porteño trocou recentemente de técnico, demitindo o anterior, Luis Zubeldia, após a derrota por 2 a 0 para o Olímpia, no dia 9 de Agosto. O novo técnico, o espanhol Fernando Jubero, fez sua estreia contra o General Díaz, vencendo por 4 a 1.

"Estou entrando agora, tomo remédio e o que for preciso. Quero estar em campo. A sequência para mim é muito boa, não porque o Palmeiras não tenha goleiro para jogar. Temos bons goleiros, mas é o fato de querer ajudar. Óbvio que dificilmente um jogador não vai ter uma dorzinha, faz parte da nossa vida. Mas é algo que não atrapalha meu rendimento. Se atrapalhasse eu não entraria em campo. Estou me sentindo bem", disse o goleiro Weverton, em coletiva concedida na última quarta -feira (29).

Felipão fechou os últimos 3 treinamentos, então não existem informações concretas do possível time titular da equipe palmeirense, bem como o retorno de jogadores lesionados, como Gustavo Scarpa e Guerra. Este último já treinava com o elenco, mas não apareceu ainda no banco de reservas.

O Palmeiras já não sofre gols há 9 jogos, tendo o último gol sofrido na derrota pro 1 a 0 para o Fluminense, no Maracanã.

Amanhã, às 21h45 da noite, o Palmeiras recebe, no Allianz Parque, o Cerro Porteño, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América. O jogo de ida, no Paraguai, terminou em 2 a 0 para a equipe alviverde.