Perto do fim da janela, Sport busca reforços em divisões inferiores

A janela de transferências nacional está fechando, mas o Sport ainda busca alternativas no mercado. A resposta deve vir por peças de times que jogam em divisões inferiores ao Leão. Dois nomes foram sondados e outros dois estão prestes a ser contratados pelo rubro-negro.

Os sondados fazem parte do time do Bragantino, que conquistou o acesso à Série B no domingo passado (26), vencendo confronto contra o Náutico. Se tratam do lateral-esquerdo Fabiano e do volante Adenilson. Não se sabe ainda a quantas anda o negócio envolvendo os atletas e o Sport, mas sabe-se que Klauss Câmara, executivo de futebol do Leão, se reuniu com a diretoria do clube paulista enquanto a delegação esteve no Recife para enfrentar o Timbu.

O Bragantino exige uma compensação financeira pela contratação dos atletas. Interessado, o Sport pode firmar um pré-contrato com os jogadores, mas seus contratos vão até o final de outubro, enquanto a janela de transferências já acaba no dia 4 de setembro, o que impediria as contratações de serem proveitosas para esta temporada.

Fabiano, lateral-esquerdo, tem 28 anos e atua no Bragantino desde 2016. Teve passagens por São José-RS, XV de Piracicaba-SP, Mirassol-SP e Remo. Com a camisa do time de Bragança Paulista, esteve em campo 33 vezes nesta temporada, marcando um gol.

Adenilson tem 24 anos e é volante. Também chegou ao Massa Bruta em 2016. Antes, defendeu Juventude e Brasil de Farroupilha-RS. Atuou 34 vezes este ano e é titular absoluto do Braga desde o ano passado.

Em breve

Outras duas contratações devem ser anunciadas nos próximos dias pelo Sport. A primeira é a do atacante Safira, do Londrina. O jogador que disputa a Série B deve ser envolvido numa troca por Carlos Henrique, que voltará ao clube paranaense.

Marcão Silva, volante do Cuiabá também deve ser anunciado em breve. O jogador, que conquistou o acesso à Série B pela equipe mato-grossense, também atuou em 2018 pela Linense-SP, sendo rebaixado no Paulistão. O jogador de 27 anos também vestiu a camisa do Boa Esporte, Ferroviário, Criciúma, Brasil de Pelotas, Botafogo-SP e Atlético Goianiense.