Valentim comenta apressada chegada ao Vasco e elogia atuação em derrota diante do Atlético-PR

Nesta quarta (29), o Vasco foi derrotado na Arena da Baixada por 1 a 0 pelo Atlético-PR, em jogo adiado da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Não foi um jogo fácil. Os dois times tiveram muitas oportunidades de gol, algumas incrivelmente perdidas. Foi pressão o tempo todo, com posse de bola equilibrada. No geral, não foi uma estreia satisfatória para o novo técnico Alberto Valentim. Após o jogo, o técnico concedeu entrevista coletiva e falou sobre os erros e sobre a sua estreia pelo time.

"Foi muito corrido. Cheguei na segunda às 19h30, com vôo para cá 7h de terça. Dei treino ontem. Gostei do time. O que pedi a eles foi que repetissem muitas coisas boas que vi contra o Atlético-MG e a Chape. E pedi que fizessem aquilo que treinamos. Conceitos que gosto e que preciso treinar. Fizeram coisas boas. Tentaram jogar. Aqui é muito difícil de jogar. O Atlético-PR está num momento bom. Tivemos algumas oportunidades boas", comentou Valentim.



O novo treinador não deixou de citar o sistema tático do time e dos pontos positivos:



"Vamos jogo a jogo e temos condições de melhorar nossa classificação. Gostei do time e da atuação. É um time de qualidade e precisamos melhorar algumas coisas, mas gostei do time hoje", afirmou o novo comandante.

Outros pontos da entrevista coletiva de Alberto Valentim

Andrey e Wagner

"Eu gosto de preencher bastante o meio com jogadores que sabem chegar à área. Hoje, tínhamos essa ideia, porque o Andrey sai bastante e sai para finalizar. É a ideia de ter uma marcação forte, também. O Atlético é uma time rápido, de qualidade. Perdemos o Wagner hoje, que tentamos até o último momento, mas infelizmente não deu. Agora, vamos ver como vão estar até sexta fisicamente para depois eu ver os 11 que enfrentam o Santos"

O primeiro jogo

"Gostei muito. Tomamos um gol e ali tem um erro que vamos corrigir. Gostei muito da nossa fase defensiva. O Atlético-PR não teve nenhuma chance claríssima de gol. Foram 11 finalizações contra 16 nossas. Precisamos melhorar nosso jogo de jogar mais no campo do adversário. Vamos fazer o Vasco jogar mais no campo do adversário. Não acho que teve uma queda de rendimento, toda essa queda para o segundo tempo. Tivemos uma chance em que a bola ficou ali na frente da área. Não acho que teve uma queda grande, não."

Com a vitória, o Furacão ocupa o 13° lugar na tabela com 24 pontos. O seu próximo desafio será contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (2) ás 16h, na Arena da Baixada. Já o Gigante da Colina ocupa o 15° lugar com 24 pontos e enfrenta o Santos neste sábado (1), às 19h, em São Januário.