Andrey comenta erros do Vasco em derrota contra Atlético-PR e aprova atuação individual

Com vitória do Atlético-PR na Arena da Baixada, o Vasco não enfrenta o seu melhor momento. Na 15ª posição na tabela, a estreia com o seu novo técnico, Alberto Valentim, não foi feliz.

Além do resultado negativo, o Vasco teve os seus pontos positivos, como é o caso do jogador Andrey, que disse estar bastante satisfeito e feliz com a posição avançada durante o jogo.

“Eu acho que, independente da formação, estou disposto a ajudar o Vasco, jogando em segundo, terceiro, é indiferente. Fico feliz pela atuação, mas nos deixa triste o resultado. Fizemos um grande jogo na Arena da Baixada. Podíamos ter saído com a vitória, mas infelizmente em um lance bobo tomamos um gol. Sábado temos jogo contra o Santos e, independente da formação que o Valentim colocar, eu tenho certeza que vamos fazer de tudo para ajudar o Vasco na vitória“, disse o meia.

Além de Andrey, o lateral-esquerdo Henrique também apareceu e reforçou revisar todos os erros da partida.

“Todo mundo é responsável pela marcação, desde lá da frente, até o goleiro que é o Martin. É obvio que a gente se cobra, fica chateado, conversa entre a gente, porque não pode acontecer. Então agora é manter a cabeça fria e ver o que aconteceu internamente pra isso não voltar a acontecer mais“, comentou o lateral-esquerdo.

O Vasco da Gama enfrenta o Santos neste sábado (1), ás 19h em São Januário pelo Campeonato Brasileiro.