Ronaldo ressalta ânimo renovado no Vitória depois do triunfo sobre Atlético-MG

O jovem goleiro Ronaldo já passou por momentos difíceis com a camisa do Vitória. Apesar de só ter atuado nove vezes, pegou um momento turbulento na equipe rubro-negra, sofrendo com goleadas, sequências de derrotas e pressão da torcida. Mas o Leão da Barra finalmente mudou o cenário após o triunfo contra o Atlético-MG. Ronaldo foi destaque na partida e mostrou alívio pela boa atuação.

"Essa questão da confiança acho que sempre tive, acho que fiz nove jogos no profissional, o único jogo que fugiu da minha regularidade foi contra o Grêmio, mas nos outros jogos tive boas atuações. Esse último foi especial. Tinha recebido muitas críticas, algo normal quando a equipe não está vencendo, sempre acabam criticando um ou outro. Graças a Deus consegui fazer um grande jogo", disse.

O goleiro comentou também a mudança no psicológico da equipe depois da partida: "Sem dúvidas a gente vinha sofrendo pressão, críticas. Foi uma vitória importante para todos nós. Claro que o grupo é muito bom, mas como vem a vitória do jeito que foi, dá mais ânimo, confiança vai lá em cima. A gente quer manter esse alto nível até o fim do campeonato para conquistar grandes resultados", declarou.

Ronaldo não é o único atleta da base do rubro-negro baiano que vem atuando no time titular. A chegada do técnico Paulo César Carpegiani mudou o perfil da equipe, mudando a postura dos jogadores em campo e dando oportunidades aos jovens do Leão.

"Muito gratificante para a gente que vem da base, que sonha um dia em atuar como profissional e poder ajudar, ainda mais no clube formador. Realizei um sonho em atuar como profissional. Léo Ceará, Léo Gomes, o próprio Lucas Ribeiro. Torcedor viu grandes partidas até agora. Eu, com algumas partidas a mais que eles, acho muito gratificante. É algo inexplicável para a gente que sonha em atuar no profissional", comentou o goleiro.

Para fazer os triunfos virarem rotina nesta Série A, Ronaldo pediu que a equipe repita a postura que teve contra o Atlético-MG no confronto contra o América-MG.

"Acho que a postura do time tem que ser igual ao do primeiro tempo contra o Atlético-MG. A gente fez um grande primeiro tempo, segundo tempo também foi muito bom, mas primeiro tempo a gente pressionou bastante, impôs nosso ritmo. O jogo contra o América-MG será tão difícil quanto foi contra o Atlético-MG ou contra o Flamengo. Todo adversário na Série A é de alta qualidade, não podemos bobear contra nenhum deles", finalizou.

Vitória e América-MG se enfrentam no próximo sábado (1), às 16h, no Barradão, em Salvador. O confronto será válido pela 22ª rodada do Brasileirão.