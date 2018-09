Tiago Nunes mira melhora do Atlético-PR antes de traçar novos objetivos

O Atlético-PR venceu novamente pela Série A do Campeonato Brasileiro na noite da última quarta feira (29), contra o Vasco, na Arena da Baixada, por 1 a 0. Mas mesmo com uma ótima sequência de vitórias, o técnico rubro negro, Tiago Nunes, tenta pensar passo a passo e prega muita cautela. Já são três vitórias consecutivas no Brasileirão: Flamengo (3 a 0), Grêmio (2 a 1) e Vasco (1 a 0), fazendo com que o Furacão se distancie da zona de rebaixamento.



Tiago Nunes ainda não quer sonhar com algo maior no Campeonato Brasileiro pois, na visão dele, o importante é manter o foco e deixar o Z-4 ainda mais longe.







"Estamos muito próximos da zona de rebaixamento. Temos que ter a consciência de que todos os jogos serão muito difíceis e, pela nossa boa campanha em casa, os adversários cada vez mais vêm preparados e atentos. Isso vai exigir um nível de exigência muito grande de nós para conseguirmos vencer. Temos que fazer jogos melhores do que hoje (quarta) e pensar em subir uma casinha por vez. Quem sabe se vencermos o Bahia a gente suba mais. Primeiro é consolidar bem a posição fora e se afastar da zona de rebaixamento e aí, sim, ver o que conseguimos colher no campeonato", analisou.



Com o novo técnico no comando, o Atlético-PR alcançou a marca de 8 jogos sem perder. No total, Tiago tem um retrospecto de seis vitórias, quatro empates e apenas uma derrota, com aproveitamento de 66%.



Jogos do Atlético-PR com Tiago Nunes após a demissão de Fernando Diniz:

Cruzeiro 1x1 Atlético-PR

Atlético-PR 2x2 Internacional

Cruzeiro 2x1 Atlético-PR

Atlético-PR 4x0 Vitória

Atlético-PR 2x0 Peñarol

Corinthians 0x0 Atlético-PR

Peñarol 1x4 Atlético-PR

Ceará 0x0 Atlético-PR

Atlético-PR 3x0 Flamengo

Atlético-PR 2x1 Grêmio

Atlético-PR 1x0 Vasco



O Furacão vai em busca de mais uma vitória para continuar a subida na tabela, dessa vez contra o Bahia, no próximo domingo, às 16h, novamente em casa. O Atlético-PR é o 13° colocado com 24 pontos, 3 a frente da Chapecoense, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.