Avaí lança terceira camisa para temporada 2018-19

O Avaí, juntamente com a Umbro, fornecedora de material esportivo do Leão, divulgaram na noite desta quinta-feira (30) o novo terceiro uniforme para a temporada 2018-19. A estreia acontecerá neste sábado (1º), quando o time faz o clássico com o Figueirense, às 16h30, na Ressacada, pela 24ª rodada da Série B.

A nova camisa, que faz homenagem aos 95 anos de história do Avaí, é toda na cor azul, com detalhes em branco e amarelo na gola. Shorts e meiões azuis completam o uniforme, que pode ser adquirido a partir deste sábado com exclusividade na Avaí Store. Os preços dos modelos masculino, feminino e infanto-juvenil custarão a partir de R$ 199,90.

Ó-lhó-lhó!



Não é que o manto ixcapuliu!

Mas quésh o quê, uma baita, né ô!#Avaí95anos #UmbroBrasil pic.twitter.com/sNJT4uoFPi — Avaí Futebol Clube (@AvaiFC) August 30, 2018

Já o novo uniforme titular, assim como o reserva, serão divulgados apenas em 2019.

Neste ano, a Umbro lançou camisas em homenagem às seleções que disputaram a Copa do Mundo na Rússia. O objetivo foi gerar um laço entre os torcedores e as seleções representadas em cada roupagem. Batizada de ''Lion Bleu'', a camisa do Avaí homenageou a França, unificando seus respectivos apelidos Leão da Ilha e Le Bleus.

Outros clubes patrocinados pela marca no Brasil, como Atlético-PR, Bahia, Cruzeiro, Chapecoense, Grêmio e Santos, também tiveram edições especiais criadas.

Confira mais imagens da camisa:

Detalhes da nova camisa do Avaí (Foto: Umbro/Divulgação)

