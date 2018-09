Avaí anuncia contratação do lateral-esquerdo Igor, ex-ABC

O Avaí anunciou nesta quinta-feira (30) a contratação do lateral-esquerdo Igor Fernandes, de 26 anos, que chega por indicação do técnico Geninho, com quem trabalhou no Sport em 2014. O jogador foi um dos destaques da Série C atuando pelo ABC-RN, por onde disputou 36 jogos e marcou um gol. O novo reforço mostrou empolgação em sua chegada ao Leão da Ilha.



''Fala Nação Avaiana. Aqui é o Igor, lateral esquerdo, chegando como novo reforço, buscando o acesso. Podem esperar de mim muita entrega, dedicação e vamo que vamo. Tamo junto'', disse o jogador em vídeo divulgado pelo Avaí nas redes sociais.

Igor chega para disputar posição com Capa, atual titular, e João Paulo. Além disso, ele é o quinto reforço que o clube trouxe para a sequência da Série B. Recentemente, a diretoria havia anunciado as chegadas do zagueiro Marcão e dos atacantes Daniel Amorim, Gabriel Lima e Jones Carioca.

Buscando o acesso à elite do futebol brasileiro, o Avaí é o terceiro colocado da Série B, com 39 pontos. Na próxima rodada, o time faz o clássico com o Figueirense, neste sábado (1º), às 16h30, na Ressacada.

O LATERAL IGOR É DO AVAÍ!#NovoReforçoAvaiano

Imagens: Jorge Daux/Avaí F.C. pic.twitter.com/us5QyeBN9E — Avaí Futebol Clube (@AvaiFC) August 30, 2018



Ficha técnica

Nome completo: Igor Fernandes da Silva Araujo

Data de Nascimento: 06/06/1992 (26 anos)

País de Nascimento: Brasil

Naturalidade: São Paulo (SP)

Posição: Defensor (Lateral Esquerdo)

Pé Preferencial: Canhoto

Altura: 183 cm

Peso: 78 kg

Clubes: Corinthians-SP, Flamengo, Sport, Linense, Tigres do Brasil, Grêmio Horizontino, Red Bull Brasil e ABC.