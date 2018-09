Douglas comenta retorno e disputa "leal" pela titularidade como goleiro do Bahia

O Bahia derrotou o Ceará na noite da última quarta-feira, no Estádio Presidente Vargas. O jogo marcou o fim do tabu do tricolor, que ainda não tinha triunfado fora de casa, e também marcou a volta de Douglas na equipe titular.

O goleiro sofreu uma lesão no cotovelo antes da parada para a Copa do Mundo, e ficou dois meses ausente, desfalcando o tricolor baiano por 17 jogos. O jogador comentou a satisfação pelo momento.

"Muito feliz pelo retorno. Se passaram dois meses de recuperação. Muito grato pelo Bahia, que me proporcionou uma estrutura muito boa para eu me recuperar. Os profissionais do departamento médico e da fisioterapia têm grande participação nessa minha volta plena. Eu fico muito feliz porque conseguimos esse triunfo e ter quebrado essa barreira de vencer fora de casa. Penso que a gente volta muito fortalecido e muito animado para a sequência do campeonato", disse.

Anderson, que estava atuando como titular, foi vetado por uma conjuntivite e não atuou contra o Ceará. Sobre a titularidade do time, Douglas declarou que Enderson Moreira costuma ser transparente com os jogadores, e que está tranquilo com a disputa.

"Vai ser leal, como sempre foi. O professor Enderson tem uma forma muito leal de conduzir esse gerenciamento de grupo. É muito claro, muito franco, muito direto com todos nós. Por isso que as mudanças que têm sido feitas têm tido um bom resultado, porque a gente sabe que, no comando, há um profissional leal, que trata todo mundo igual. Eu estou bem tranquilo a respeito disso. Se Enderson optar pela minha continuidade, ficarei feliz. Se não, continuarei trabalhando, como havia três jogos que eu já havia estado no bando, e estou muito tranquilo a esse respeito. Espero que o Anderson esteja melhor, recuperado, para que venha a estar conosco em busca dos nossos objetivos", comentou.

O goleiro falou também sobre como usou o momento parado para se preparar e estar focado para uma nova oportunidade.

"Eu tive uma experiência parecida em 2017, no ano passado. Eu fiquei um tempo bem maior, um ano e meio sem ter uma continuidade, sem jogar, e voltei bem também. Eu penso que vai muito da sua preparação, do seu entendimento desse momento. Eu procurei usar deste momento que estava fora para procurar crescer em outros pontos, outros aspectos, em trabalhar áreas que a gente não consegue trabalhar nessa sequência de jogos. Estou muito bem preparado para esse momento e fico feliz de ter contribuído para que a gente conseguisse esse grande triunfo fora de casa", finalizou.

Douglas deve permanecer na equipe titular do Bahia. O tricolor baiano joga mais uma partida fora de casa, contra o Atlético-PR, na Arena da Baixada, pela 23ª rodada do Brasileirão.