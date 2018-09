Erik demonstra confiança em um bom resultado diante do Grêmio e se diz feliz no Botafogo

O Botafogo terá um desafio complicado neste sábado (01). Enfrentar o Grêmio, em Porto Alegre, com o time titular ou reserva, é uma tarefa dificílima para quase todos os clubes. Porém, para Erik, o alvinegro carioca não deve temer o adversário e, após uma semana de treinos, tem total capacidade de almejar a vitória. Vale lembrar que o Botafogo ainda não venceu longe do Rio de Janeiro no Campeonato Brasileiro 2018.

"Fizemos uma ótima semana de trabalho e vamos para vencer. Não gosto de pensar no adversário. Penso no Botafogo. Vesti a camisa de grandes clubes e hoje visto a de outro. Sempre tive em mente, jogando em casa ou não, você tem sempre que pensar em vencer. A vitória muda o ambiente e vamos buscar isso".

Emprestado pelo Palmeiras até o final do ano, o atacante estava no Atlético-MG antes de transferir-se para o glorioso. Apesar do pouco tempo de clube, o jogador disse se sentir em casa e elogiou muito seus companheiros.

"Mesmo com o momento difícil que esse grupo passava senti um ambiente muito bom. É um grupo que gosta de trabalhar, e isso me motiva. Escolhi o lugar certo. Me trouxe uma alegria grande de trabalhar com esse grupo. Fiquei um bom tempo sem jogar. As coisas não aconteceram como eu queria nos outros clubes. Agora vivo uma nova fase e quero ser vitorioso aqui".

Filho de um botafoguense doente, Erik comentou sobre a emoção de vestir a camisa do time de coração de seu pai.

"Vestir essa camisa representa muito. Quando você tem um pai apaixonado, isso te motiva ainda mais. Passar esse alegria para meu pai é muito bom".

Após uma boa atuação em sua estreia contra o Sport, o atacante de 24 anos vive a expectativa pelo primeiro gol como atleta do Botafogo. No entanto, afirmou que seu foco é em ajudar a equipe a sair vitoriosa de campo, seja como for.

"O gol sempre é um momento muito esperado, principalmente para o atacante. Mas quando cheguei, disse que o mais importante era que o Botafogo saísse vitorioso. Se não for com um gol, que seja com uma assistência".

Botafogo e Grêmio se enfrentam neste sábado (01), às 16h (de Brasília) pela 22ª rodada do Brasileirão. No primeiro turno, em jogo realizado no Nilton Santos, o alvinegro venceu por 2 a 1, com um golaço de Gilson aos 46 da etapa final.