Zé Antônio elogia torcedores que foram ao treino conversar com jogadores do Figueirense

Antes do início do treinamento dessa quinta-feira (30), um grupo de torcedores do Figueirense foram ao estádio Orlando Scarpelli para conversar com os atletas. Segundo o volante Zé Antônio, o tema do dialogo não foram cobranças sobre o desempenho da equipe, mas mensagens de incentivo para a próxima partida.

+ Confira ofertas de nosso parceiro Futfanatics

"Tom de apoio, entendemos da melhor maneira possível. Traz confiança, de maneira alguma vieram arrumar tumulto, confusão. Queriam mostrar que estão juntos da gente, precisamos do torcedor do lado. Eles dão apoio e o grupo ficou muito feliz com isso", disse.

O jogador também comentou sobre o momento ruim vivido pelo Furacão do Estreito e afirmou que o confronto contra o Avaí, no sábado (01), será fundamental para o elenco iniciar uma reação.

"Esse é o pensamento de todos, jogadores, diretoria, comissão. Sabemos da dificuldade de clássico, mas nesse jogo se você não está numa fase tão boa, como nosso caso, se vence, as coisas começam a melhorar e você sobe na classificação. É o momento ideal para esse clássico, retomar o caminho das vitórias, respeitando o adversário, mas sabemos que podemos vencer", finalizou.

O Alvinegro conquistou apenas uma vitória nos últimos seis jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Atualmente o clube ocupa a oitava posição, com 34 pontos, três a menos que o Guarani, primeiro time no G4.