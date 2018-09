De virada, Flamengo derrota Vasco e encaminha classificação no Brasileirão sub-20

Nessa quinta-feira (30), o Flamengo venceu o Vasco por 3 a 2, no estádio Raulino de Oliveira, em partida válida pela 4ª rodada do Grupo F do Campeonato Brasileiro sub-20. Vitor Gabriel, Matheus Dantas e Yuri marcaram para o Rubro-Negro, enquanto Marrony e Tiago Reis diminuíram para o Cruz-Maltino.

A partida logo começou, e o Vasco abriu o placar no primeiro minuto: Patrick e Matheus Dantas se atrapalharam e a bola sobrou livre para Marrony vencer Hugo Souza, 1 a 0. A equipe cruz-maltina seguiu em cima, e quase ampliou aos 7, mas Patrick travou a finalização de Hugo Borges.

A primeira chegada do Flamengo aconteceu aos 11 minutos, mas Vitor Gabriel não conseguiu completar o toque de cabeça de Wendel e a bola ficou nas mãos de João Pedro. Aos 23, o Rubro-Negro chegou a empatar, mas a arbitragem marcou impedimento de Vitor Gabriel, após linda bola de Reinier.

Nos dois minutos seguintes, cada equipe teve uma grande chance: o Gigante da Colina parou em Hugo Souza após grande finalização de Marrony, enquanto João Pedro evitou o empate na cabeçada de Vitor Gabriel no cantinho. Três minutos depois, os dois voltaram a duelar, e o goleiro vascaíno levou outra vez a melhor, com uma grande defesa.

Aos 35, enfim Vitor Gabriel venceu João Pedro: Bill lançou o camisa 9, que saiu na cara do gol e encobriu o goleiro para marcar um belo gol e empatar, 1 a 1. Antes do intervalo, ainda teve tempo de mais uma excelente defesa do Hugo, espalmando a finalização de Lucas Santos que ia no ângulo.

Depois do intervalo, quase o Flamengo virou no primeiro minuto da segunda etapa, com um golaço de Reinier, mas a bola passou por cima do gol. O Vasco voltou a levar perigo e exigiu duas grandes defesas de Hugo Souza aos 11 e aos 13 minutos. Mas três minutos depois, Matheus Dantas completou a cobrança de falta de Klebinho para o gol, e virou a partida para a equipe da Gávea, 2 a 1.

Nome da partida, o goleiro rubro-negro salvou decisivamente mais uma, aos 21, ao defender uma bomba de Hugo Borges. Cinco minutos depois, o Cruz-Maltino perdeu sua chance mais clara: após a cobrança de escanteio, Alan desviou e Caio Lopes, completamente livre na pequena área, jogou por cima do gol.

O Vasco não empatou, e levou o terceiro aos 31: Yuri dominou na entrada da área, encheu o pé e chutou sem chances para João Pedro, marcando um belo gol para o Rubro-Negro, 3 a 1. A equipe da Colina ainda tentou uma reação, e diminuiu aos 45, com Tiago Reis aproveitando outro erro defensivo, mas não foi o suficiente para impedir a vitória do Flamengo no clássico, por 3 a 2.

Com o resultado, a equipe da Gávea pulou para 9 pontos, e abriu cinco de vantagem para o 3º colocado, encaminhando a classificação para a semifinal. Já o Vasco continua com 4 pontos, em último lugar, e a dois pontos do Coritba, vice-líder. Na próxima rodada, o Flamengo enfrentará o Coxa, enquanto o Cruz-Maltino duelará contra o Fluminense.