Estátua em homenagem a Renato Gaúcho deve ser inaugurada até o fim do ano no Grêmio

A estátua em homenagem à Renato Portaluppi está finalmente ganhando forma final. A inauguração estava prevista para o dia 15 de setembro, dia em que o Grêmio comemora 115 anos, mas, para ajustes de detalhes, foi adiada para o final do ano.

Em 2016, após conquistar o título da Copa do Brasil comandando o Tricolor, o técnico solicitou, em forma de brincadeira, a homenagem. A ideia se tornou séria depois da conquista da Libertadores da América em 2017 e foi aprovada pelo Conselho Deliberativo do Clube.

Recentemente ele esteve no local conferindo o andamento do trabalho. Feita por três artistas de um ateliê da Zona Sul da Capital, a escultura vai retratar Renato comemorando um de seus gols na conquista do Mundial Interclubes de 1983.

O monumento terá cerca dois metros de altura e ficará sobre um pedestal de um metro. O local de exposição da obra será a explanada da Arena, próximo a Calçada da Fama, em frente ao Museu.