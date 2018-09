Claudinei Oliveira testa mudanças no Paraná para duelo contra Sport

Com mudanças na equipe, Claudinei Oliveira já projeta a escalação do Paraná para enfrentar o Sport, no próximo domingo (02), na Ilha do Retiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Conforme o treino desta quinta, ao menos três alterações devem ser efetuadas pelo treinador.

Suspenso por terceiro cartão amarelo na derrota para o Corinthians, o lateral-direito Junior retorna normalmente para a posição, lugar que foi ocupado pelo substituto Diego Tavares.

Para a vaga no meio-campo de Leandro Vilela, expulso em Itaquera, Jhonny Lucas é o favorito. O jovem de 18 anos pode voltar a receber uma oportunidade de começar entre os titulares, após três jogos seguidos saindo do banco de reservas.

A principal dúvida de Claudinei está no setor ofensivo. Raphael Alemão, surpresa na escalação frente aos paulistas, deve voltar ao banco de reservas. Como possibilidades, o treinador está entre colocar Carlos, substituindo um atacante por outro, ou povoar ainda mais o meio-campo, optando por Nadson.

A provável escalação do Paraná tem: Richard; Junior, René Santos, Cleber Reis e Igor; Jhonny Lucas, Alex Santana e Caio Henrique; Carlos (Nadson), Silvinho e Grampola.

Ocupando a lanterna da competição com 15 pontos ganhos em 21 partidas disputadas, o Tricolor está sete pontos atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Vitória.