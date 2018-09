Sport apresenta oficialmente o volante Jair para o restante da temporada

Jair foi apresentado oficialmente à imprensa na manhã desta quinta-feira (30), no CT do Sport, pelo executivo de futebol da equipe rubro-negra, Klauss Câmara. O jogador de 23 anos chegou no Recife na semana passada e já vinha treinando com o elenco. O contrato assinado pelo volante vai até dezembro de 2019.

O atleta foi formado pela base do Internacional e passou por times como o Rio Verde-GO, Boa Esporte, Veranópolis-RS e Juventude. No time alviverde, Jair se destacou nesta Série B, liderando na estatística de roubadas de bola do campeonato. Além disso, ele analisou sua chegada.

“É uma oportunidade muito grande. Sei do peso que tem essa camisa, da responsabilidade que tenho por vestir esse manto. Jogar no maior do Nordeste é um sonho e confesso que estou ansioso para entrar em campo e ajudar o Sport”.

Jair fez comparativo com o Sul, de onde vem, comentando sobre suas características que vem do local: “Lá no Sul a gente fala que todo jogador tem que ter pegada, e essa é uma das minhas características. Sou um cara que gosto de marcar forte, mas também de jogar. Hoje em dia no futebol moderno o volante tem que marcar e jogar ao mesmo tempo. Eu sou um meia de origem e gosto de sair para o jogo”.

O volante já está regularizado e pode fazer sua estreia na próxima partida do Leão, contra o Paraná, neste domingo (2), na Ilha do Retiro, em partida válida pela 22ª rodada do Brasileirão.