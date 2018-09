Atacante Safira é reprovado nos exames médicos e não deve reforçar o Sport

Acelerando os passos e correndo contra o tempo para fechar o elenco para a reta final do Campeonato Brasileiro, o Sport teve um contratempo. Contratado como pedido expresso do técnico Eduardo Baptista, o atacante Safira pode não ficar no Leão. O jogador foi avaliado sem sucesso nos exames médicos do clube.

Curiosamente, o jogador atuou normalmente pelo Londrina no último sábado (24). Para ter Safira, o Sport abriu mão de Carlos Henrique, centroavante que era um dos poucos estimados pelo torcedor. A ideia era de que Safira, destaque no primeiro semestre do ano jogando o Campeonato Paulista pelo Novorizontino, fosse uma peça para jogar tanto nas beiras de campos quanto no comando de ataque, sendo um reserva direto ou até concorrente ao lugar hoje de Hernane Brocador.

O ocorrido é o mesmo que aconteceu com o colombiano Elkin Blanco, que depois de chegar em Recife, acabaria voltando depois de ser reprovado nos exames clínicos. Restando pouco tempo para poder inscrever jogadores, fica a expectativa se a diretoria correrá contra o tempo para anunciar alguém para posição ou se terminará apenas com Marcão Silva como último reforço. Safira, contudo, será reavaliado novamente.