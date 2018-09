Atacante Maurício Cordeiro é anunciado como novo reforço no Vitória

Maurício Cordeiro é o mais novo reforço do Vitória para esta Série A 2018. O atacante de 25 anos assinou contrato com o Leão, onde fica por empréstimo até dezembro de 2019. O jogador atuava em Israel desde 2015.

A demonstração de felicidade foi instantânea ao retornar para o Brasil. Vestir a camisa do Vitória também foi extremamente especial para o jogador, que mostrou empolgação e garantiu bom condicionamento físico.

“É um grande prazer vestir essa camisa, que tem uma linda história. Vai ser um grande passo na minha carreira. Fiz a pré-temporada inteira. Parei por dez dias, para conseguir voltar. Estou bem fisicamente”.

O atleta começou a carreira no Grêmio Barueri, e teve passagens por Avaí, Oeste, Mirassol-SP e Penapolense-SP, antes de se transferir para o Kiryat Shmona, de Israel. Seu último time no exterior foi o Ashdod, também no país do Oriente Médio.