Walter é preso em Maceió por mostrar arma de brinquedo a funcionários da Eletrobras

O atacante Walter, do CSA-AL, foi detido na tarde desta sexta-feira (31), em Maceió, após mostrar uma arma de brinquedo para dois funcionários da Eletrobras, empresa de energia elétrica. O clube confirmou a informação, mas não fez nenhum pronunciamento a respeito do caso.

Um dos eletricistas da empresa, cujo nome não foi revelado, afirmou à polícia que foi ao apartamento de Walter, localizado em Ponta Verde, para cortar a luz elétrica, que estava vencida. O atacante, diante da situação, teria agredido o funcionário com um tapa e, em seguida, ido buscar a arma de brinquedo. Assustados, eles foram a delegacia mais próxima e prestaram queixa contra o jogador.

''O que aconteceu foi um mal entendido, sabe? Eu, com uma arma de brinquedo de casa, que tenho o comprovante que posso ir para qualquer lugar com ela. Nesse momento, o cara foi cortar a luz de casa e eu desci com essa arma. O cara pensou que eu tinha jurado ele, de alguma forma. Não foi isso o que aconteceu. Eu peço desculpas por tudo, o acidente, tudo. Não foi por mal. Quem me conhece, sabe. É isso aí. Foi um momento errado, uma hora errada'', explicou Walter, na Central de Flagrantes.

O atacante ainda completou dizendo que a acusação só foi adiante pelo fato dele ser uma pessoa pública.

''Tô bem de boa, bem suave, não foi pra mal. Desci para algo que faço em casa, faz tempo que tenho a arma em casa, brinco com ela em casa de vez em quando, lá em baixo. Foi um mal entendido. Acho que não precisava chegar a esse ponto, mas aí viram que era eu, uma pessoa conhecida, e levaram para frente. Mas tenho que agradecer aos policiais, que foram bem bacanas, chegaram humildemente, levei lá no quarto, conversaram de boa. Estou aqui para conversar com a delegada ou delegado e explicar a forma que aconteceu. É uma coisa que eu vou levar para mim, que aprendi'', encerrou,

A Eletrobras emitiu uma nota oficial sobre o ocorrido:

''Ameaça a colaboradores da Eletrobras

A Eletrobras Distribuição Alagoas informa que dois prestadores de serviço foram ameaçados na tarde desta sexta-feira (31) com uma arma, constatada posteriormente ser de brinquedo, ao realizarem uma suspensão de fornecimento de energia no apartamento do jogador Walter Henrique da Silva, localizado no bairro da Ponta Verde. O imóvel possuía fatura em atraso. Os eletricistas foram à Central de Flagrantes prestar os esclarecimentos necessários à Polícia.

A Eletrobras lembra que os clientes devem sempre observar as notificações descritas na fatura de energia. Eventuais faturas em aberto e o prazo para suspensão do fornecimento são informados na conta seguinte. A Eletrobras aponta ainda que o medidor de energia é propriedade da Distribuidora, e o acesso ao equipamento deve ser mantido livre e sem impedimentos para inspeções e outras ações dos técnicos da Empresa. A Eletrobras considera inadmissíveis ameaças a colaboradores e sempre atuará no combate desse tipo de atitude.''