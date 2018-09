Londrina surpreende e goleia Atlético-GO com três de Dagoberto

Partida válida pela vigésima quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Disputada no estádio do Café, em Londrina-PR.

Na noite desta sexta-feira (31), o Londrina recebeu o Atlético-GO, no Estádio do Café, em partida válida pela 24° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Tubarão contou com uma noite inspirada de Dagoberto, que marcou três gols na partida e Paulinho Mocelin para vencer o Dragão por 4 a 1, o gol da equipe goiana foi marcado por Renato Kayser.

O Londrina mesmo sendo o time mandante do confronto, apostava nos contra-ataques para abrir o placar. E logo aos oito minutos, Felipe Marques arrancou do campo de defesa e deixou o experiente Dagoberto, cara a cara com o goleiro. O atacante bateu de primeira, encobriu o goleiro Jeferson e mandou para o fundo da rede.

Superior na partida, o Tubarão ainda desperdiçou uma chance incrível de ampliar o marcador, aos 31 minutos. Quando Paulinho Moccelin recebeu na direita, driblou o goleiro e, de dentro da pequena área chutou no travessão. No lance seguinte, Jardel arriscou de longe, e Jefferson espalmou. No rebote, o atacante Dagoberto bateu muito fraco e facilitou a defesa do goleiro do Dragão.

Antes do intervalo, aos 44 minutos, Dagoberto ampliou o placar para o Londrina. Dagoberto contou falta com perfeição, encobriu a barreira e não deu chances para o arqueiro do Atlético-GO.

No segundo tempo, o Atlético-GO voltou mais agressivo e quase descontou aos seis minutos. Pedro Bambu rolou para João Paulo, que finalizou de dentro da área, mas a bola parou nas mãos do goleiro Alan. Mas a noite era dele! Aos oito minutos, Dagoberto fez seu terceiro gol na partida, em cobrança de pênalti sofrido por Pedro Mocellin.

Aos 14, veio a resposta do time goiano, Kayser, testou na trave. Na sequência, Mocellin ampliou o marcador, ao receber em profundidade, driblar o goleiro e tocou para a rede.Aos 38 minutos, o Atlético-GO diminuiu o placar, com Renato Kayser, que recebeu ótimo passe de Tomás Bastos, driblou o goleiro e tocou para o fundo da rede.

Com o triunfo, o Londrina chegou aos 30 pontos e ocupa à décima segunda posição. Já o , com 37 pontos, ocupa à quinta posição. Na próxima terça-feira (4), o Atlético-GO recebe a Ponte Preta, às 19h15. Já o Londrina visita o CSA, às 20h30.