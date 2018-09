Com mistério, Avaí e Figueirense fazem clássico importante na luta pelo acesso

Partida válida pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2018, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, SC; a partida começa às 16h30

INCIDENCIAS : Partida válida pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2018, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, SC; a partida começa às 16h30

Em mais um clássico importante em suas vidas, Avaí e Figueirense fazem confronto direto pelo G-4 da Série B. As últimas rodadas foram favoráveis ao Leão da Ilha, que abriu cinco pontos de vantagem e está dentro do grupo de acesso, diferente do seu rival. A partida vai acontecer neste sábado (1º/9) na Ressacada, em Florianópolis, a partir das 16h30. A data marca o aniversário de 95 anos do time azurra.

No primeiro turno, o Avaí se deu melhor na casa do rival, vencendo por 1 a 0, com gol de Rodrigão, no terceiro clássico do ano. Foi a primeira vitória de qualquer dos dois times após cinco empates seguidos no confronto. No geral, a vantagem é do Figueira: 152 vitórias em 442 jogos, contra 146 do Leão e 144 empates.

Geninho espera definição do rival para montar sua equipe

A nona partida de invencibilidade do Avaí veio no último sábado (24), quando o time venceu o São Bento fora de casa por 1 a 0, com gol de Rômulo - antes, Aranha havia defendido um pênalti. Com 39 pontos, o Leão da Ilha subiu para o terceiro lugar, com dois de vantagem para o Atlético-GO, primeiro time fora do G-4.

O técnico Geninho, que vem alternando o esquema 4-2-3-1 com o 3-4-3, não confirmou a escalação. A dúvida é entre o meia Marquinhos e o zagueiro Marquinhos Silva. A escolha talvez seja forçada já que, nesta sexta-feira (31), o time foi para a concentração sem o seu capitão e camisa 10. O treinador explicou que o jogador tenta se recuperar a tempo, mas sua presença não é certa.

" Ele é inegavelmente o maior ídolo do clube e ele está infindável, todo ano é o último dele. Na teoria, pode ser o último clássico em casa e tem a expectativa. Ele quer jogar, teve um pequeno trauma que impediu a mobilidade dele, vem tratando não 24 horas, mas 32 horas. Ele está com expectativa, ou iniciando ou como opção. Torço para que esteja bem, porque ele bem vai nos ajudar bastante", afirmou.

Apesar deste problema, Geninho não divulgou a escalação e destacou que guardar suas estratégias é importante em um jogo tão importante quando o clássico.

Geninho fez mistério quanto a escalação do Leão da Ilha (Foto: TV Avaí)

“As variações do esquema dependerão muito de como virá o Figueirense. Tudo passa pela forma de atuar o adversário. Por isso ainda não defini como iremos jogar. Vocês vão saber do time uma hora antes do jogo no sábado. Não vou divulgar, faz parte do clássico. Se vocês forem perguntar para o Milton, ele fará a mesma coisa. Precisamos melhorar a nossa performance em casa, diante do torcedor, igualar nosso desempenho fora de casa”, disse o treinador.

O Avaí terá o reforço de quatro dos seus cinco jogadores contratados recentemente. O zagueiro Marcão, o lateral-esquerdo Igor, o meia Gabriel Lima e o atacante Daniel Amorim estão todos relacionados, e devem começar entre os reservas. O centro-avante Jones Carioca, que ainda não estreou, está com uma lesão no joelho. Além dele, o lateral João Paulo machucou o pé e deve ficar fora até o fim da temporada.

Outra novidade será por conta do uniforme. O Avaí divulgou nesta semana seu uniforme número três, fornecido pela Umbro, em comemoração ao aniversário de 95 anos do clube. O fardamento será utilizado pela primeira vez neste sábado (31).

Novo uniforme do Avaí, em comemoração aos 95 anos do clube (Foto: Divulgação/Avaí FC)

"Vamos para vencer", ressalta Milton Cruz

Com apenas uma vitória nos últimos seis jogos, o Figueirense viu sua situação na Série B ficar menos confortável. Na última rodada, pressionou, mas ficou no 1 a 1 contra o Brasil de Pelotas, antepenúltimo colocado, em casa. Com 34 pontos, o Alvinegro ocupa a oitava colocação, três pontos abaixo do G-4.

Assim como Geninho, Milton Cruz também não divulgou a escalação. O treinador, porém, prometeu manter-se fiel à sua tática do jogo para buscar a vitória na casa do rival.

"O Figueirense joga para ganhar sempre, temos nosso jeito de jogar, nossa definição. O que muda são algumas peças, então vamos jogar. Se ele vier com três zagueiros nós temos um jeito, com linha de quatro também. Não adianta ficar mudando nossa maneira de jogar, vamos sempre para vencer, em qualquer lugar. O time é a cara do treinador e está aí", reforçou.

Milton Cruz reforçou confiança no modelo de jogo do time para o clássico (Foto: Vinícius Nunes/Figueirense FC)

Milton Cruz poderá contar pela primeira vez com André Santos, que anunciou o seu retorno ao clube há algumas semanas, e tem condição de participar de 45 minutos de jogo. Outra boa notícia é o retorno do meia Jorge Henrique, recuperado de lesão. O centro-avante André Luís, que vinha sendo reserva nas últimas partidas, acertou sua saída para o GD Chaves, de Portugal.

O Figueirense também terá uniforme novo para a visita a Ressacada. Recentemente, o clube anunciou a troca de patrocinadores - da Adidas para a Topper -, e vai jogar com o uniforme 2 na casa do Avaí.